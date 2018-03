Internationalisierung: SI-Technologies AG wird zu Amadeus Systems AG

Unternehmens-Relaunch zum Start der Export-Offensive

Wien (OTS) - SI-Technologies AG - seit 20 Jahren einer der führenden heimischen Hersteller von Zutrittskontrollsystemen - heißt ab sofort Amadeus Systems AG. Der Grund ist ein weiterer Schritt der Internationalisierung und die Stärkung der Produktmarke AMADEUS, dem innovativen Hotel Key Card System. Zum Neustart veranstaltet das Unternehmen von 20. bis 22. März einen Kongress für bestehende und potenzielle Partner aus 20 Ländern unter dem Titel "Vienna Calling".

Bereits seit über 20 Jahren stehen Produkte des Hauses SI-Technologies - nunmehr Amadeus Systems - für höchste Sicherheit und Qualität im Bereich der elektromechanischen Schließsysteme. Alleine das aktuelle Top-Modell ist in über 20.000 Türen von Hotels, Universitäten und Krankenhäusern im Einsatz. Seit dem Einstieg des Private Equity Investors Ernst Wustinger (u.a. Ex-Chef des Formel 1-Zulieferers Pankl Racing Systems) vor einem Jahr setzt das Unternehmen zunehmend auf Internationalisierung. Mittlerweile findet sich die Technologie der österreichischen Firma u.a. in namhaften Häusern wie Loisium Wine & Spa, Ehrenhausen, 25hours Hotel Zürich, Elizabeth Arthotel Ischgl oder Noetholmen Ressort Stroemstad.

Michael Makivic, CTO von Amadeus Systems: "Sicherheit hängt stark mit Vertrauen zusammen. Das Vertrauen in unsere Produkte verdanken wir primär unseren hohen Qualitätsansprüchen und den Investitionen in die permanente technologische Weiterentwicklung. Wir haben aber festgestellt, dass auch der Unternehmensstandort Österreich eine wesentliche Rolle spielt. Österreichisches Technologie-Know-how ist weltweit gefragt und ein Bezug zu Österreich im Firmennamen daher ein großer Vorteil im internationalen Wettbewerb." Die Umbenennung in Amadeus Systems AG ist die Konsequenz dieser Erkenntnis. Denn dank Mozart und Falco gilt "Amadeus" auch international als Synonym für Qualität "Made in Austria".

Amadeus - ein österreichisches Qualitätsprodukt mit weltweiter Präsenz

Während Amadeus Systems den Vertrieb in Zukunft deutlich internationaler aufstellt, werden neben der Entwicklung, die bisher schon in Wien stattfand, nun auch Teile der Elektronikproduktion in Österreich angesiedelt. Makivic: "Bis zum Jahresende werden wir einen Teil der Produktion der Elektronik von Spanien nach Österreich verlagert haben. Mit diesem Schritt wollen wir unser Know-how noch stärker bündeln und die Kommunikationswege verkürzen." Konsequenterweise zieht sich die Strategie auch bei den Produktnamen durch. Sämtliche Schließsysteme werden nun unter dem Namen Amadeus vertrieben. Das Flaggschiff, das AMADEUS Allegro, welches vor allem in der Hotellerie zum Einsatz kommt, ist derzeit das einzige System, das auch mit NFC-fähigen Geräten bedient werden kann.

Innovationsgeist und Kapital für Erfolg verantwortlich

CFO David A. Maier nennt zwei Faktoren, welche die Erfolgsgeschichte des Unternehmens maßgeblich beeinflusst haben: "Die Hälfte unserer Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Das ist in einer derart schnelllebigen Branche eine wesentliche Voraussetzung, um die wachsenden Qualitätsansprüchen erfüllen zu können. Dieser Innovationsgrad kostet jedoch Geld. Ohne einen ausgewogenen Mix aus Bank-Finanzierung und privaten Investitionen wäre die bisherige Entwicklung und nun die weitere Internationalisierung nicht möglich gewesen." Amadeus Systems plant den Anteil der im Ausland erwirtschafteten Umsätze von aktuell 50 Prozent auf 80 Prozent bis zum Jahresende zu steigern.

1. Amadeus Sicherheitskongress "Vienna Calling" Ende März in Wien

Zum Start der Export-Offensive ruft Amadeus Systems einen internationalen Kongress für Sicherheitstechnik ins Leben, der ab sofort ein Mal pro Jahr an wechselnden Orten veranstaltet werden soll. Die Premiere läuft unter dem Titel "Vienna Calling" und findet von 20. bis 22. März im Wiener Palais Esterhazy sowie im Hotel Steigenberger statt. Ziel ist die Vernetzung und der Wissens-Transfer zwischen den hochspezialisierten Vertriebsfirmen von Zutrittskontrollsystemen. Zugesagt haben Gäste aus mehr als 20 Ländern, darunter Brasilien, den Benelux-Ländern, Frankreich, Schweiz, Malaysia, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

