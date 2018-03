FPÖ-Podgorschek: Abzocke zypriotischer Sparer ist horribles Signal für Europas Sparer

Gezieltes Vorgehen gegen Eigentümer der Banken und Schwarzgeldkonten nötig

Wien (OTS) - "Die Abzocke aller zypriotischen Sparer ist ein horribles Signal für alle Einleger in ganz Europa. Es wird das Signal ausgesandt, dass Sparkonten nicht mehr sicher sind", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek die jüngste Entwicklung in Zypern. Das Vertrauen der Sparer werde damit zutiefst erschüttert. "Es stellt sich die Frage, ob es sich dabei um Probegalopp für einen direkten Zugriff der EU auch auf heimische Sparkonten handelt", so Podgorschek. Ein Zugriff europäischer Institutionen auf die heimischen Bankkonten komme allerdings ebenso wenig in Frage wie auf die heimischen Einlagensicherungen.

"Ein gezieltes Vorgehen gegen die diversen Schwarzgeldkonten sowie Eigentümer der Kreditinstitute wäre wesentlich sinnvoller gewesen und hätte gleichzeitig die einfachen Anleger geschont sowie die heimischen Sparer nicht verunsichert", meint Podgorschek. Es sei immerhin festzuhalten, dass Zypern seit Jahren als Steueroase innerhalb der EU fungiere. Die extrem niedrigen Körperschafts- und Unternehmenssteuern sowie mangelnde Dokumentation der Eigentumsverhältnisse von Unternehmen habe Zypern zu einem Tummelplatz von Steuerflüchtlingen und zwielichtigen Investoren gemacht. Die zypriotischen Banken hätten von dieser Situation in hohem Maße profitiert. Es sei deswegen höchst an der Zeit gegen diese Entwicklung vorzugehen.

"Sollte das Beispiel Zypern allerdings Schule machen, so wäre das eine Katastrophe für den gesamten Kapitalmarkt Europas und in besonderem Ausmaß für die normalen Bürger, die ihrer Ersparnisse nicht mehr sicher sein könnten", so Podgorschek abschließend.

