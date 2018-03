FP-PK Wohnkostenwucher(1): Schluss mit Gebühren- und Wohnkostenerhöhungen

FPÖ für Zweckbindung der Wohnbauförderung und Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses

Wien (OTS/fpd) - Wie schon in zahlreichen Anträgen im Gemeinderat fordert heute Wiens FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz mit LAbg. Dr. Alfred Wansch neuerlich die Zweckbindung der Wohnbauförderung. Von den gesamt 620 Millionen Euro wären so gut ein Drittel der Mittel für den reinen Wohnbau lukrierbar. Obwohl sich Faymann und Spindelegger bereits dafür aussprachen, scheine zumindest der ÖVP-Chef schon wieder umzufallen, da er das Thema erst 2015 behandeln wolle. Der Wiener SP-Gemeinderat Meidlinger habe die Zweckbindung der Wohnbauförderung beispielsweise in der Arbeiterkammer beantragt, im Gemeinderat aber einen diesbezüglichen Antrag wieder abgelehnt. Eine tatsächliche Umsetzung sei von den Herrschaften also offensichtlich nicht geplant, kritisiert Herzog.

Auch die permanenten Steuer- und Gebührenerhöhungen in Wien machen das Wohnen viel zu teuer, so Herzog, der in diesem Zusammenhang die Abschaffung der vor einer neuerlichen Erhöhung stehenden U-Bahn-Steuer, die in Wien einzigartig sei, fordert. Aber auch die Infrastruktursteuer, die voll zu Lasten der Mieter und Wohnungseigentümer gehe, werde seitens der FPÖ abgelehnt. Die Stadt streife so gut 100 Millionen Euro ein. Die permanenten Gebührenerhöhungen sowie die exorbitanten Steigerungen bei den Miet-und Energiekosten müssten endlich ein Ende haben und der Heizkostenzuschuss unverzüglich wieder eingeführt werden, sagt Herzog, der diese Abschaffung als soziale Untugend von Rot-Grün bezeichnet. Immerhin würden in der Bundeshauptstadt 129.000 Menschen die Mindestsicherung beziehen.

Die Stadt Wien müsse zudem endlich, wie der ehemalige Wohnbaustadtrat Faymann versprochen habe, vom viel zu teuren Richtwert- zum Kategoriemietzins zurückkehren sowie, um den Bedarf zu decken, fünf bis 7000 neue Gemeindewohnungen im Jahr errichten.

Auch die von der ÖVP jüngst geforderte Einkommensstaffelung der Mieten im Gemeindebau lehnt Herzog kategorisch ab. Abgesehen von dem Eingriff in bestehende Verträge würde diese einen enormen Verwaltungsaufwand hervorrufen und sozial ungerecht sein, weil einzig die Gemeindebaumieter davon betroffen wären. Zudem komme es im Genossenschaftssektor zu massiven Zusatzbelastungen durch "Phantomkredite". Der Wohnungsnutzer habe nämlich in der Regel nach 25 Jahren sowohl das Darlehen für die Wohnbauförderung als auch jenes für den Kredit, den die Genossenschaft aufgenommen hat, zurückgezahlt. Der Mieter dürfte nach dem Kostendeckungsprinzip -weil die Genossenschaften ja gemeinnützig wirtschaften sollten - nur noch für die Erhaltung des Gebäudes, für die Verwaltung und die Betriebskosten aufkommen müssen. Der Kapitaldienst müsste komplett entfallen.

Doch stattdessen kassieren die Genossenschaften ein nur unwesentlich geringeres Nutzungsentgelt ungeniert weiter und machen dadurch beträchtliche Gewinne auf Kosten der Mieter, wie das Beispiel Alt-Erlaa zeige. Im A-Block des Wohnparks etwa, in dem es rund tausend Wohnungen gebe, habe die stadteigene Wohnbaugenossenschaft Gesiba den Mietern durchschnittlich 70 Euro Reduktion des Nutzungsentgeltes in Aussicht gestellt, doch mindestens 200 Euro müssten es sein. Insgesamt werden die Mieter im Jahr 2,4 Millionen Euro zu viel bezahlen. Mit diesem Geld bilde die Genossenschaft unversteuert millionenschwere Rücklagen, statt die Nutzungsgebühren massiv zu senken.

Die FPÖ habe daher im Gemeinderat beantragt, dass nach Ablauf der Darlehensrückzahlungen an die Wohnbaugenossenschaften die Nutzungsentgelte der Mieters um den jeweiligen Betrag auf die Restlebensdauer des Objektes gekürzt und dadurch die Mieten entsprechend reduziert werden. Leider haben SPÖ und Grüne im Interesse "ihrer" Genossenschaften und gegen jene der Mieter abgelehnt, kritisiert Herzog abschließend. (Schluss)hn

