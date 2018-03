ORF SPORT + mit den Highlights vom tipp3-Bundesliga-Match SV Mattersburg - FK Austria Wien

Am 19. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 19. März 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match SV Mattersburg gegen FK Austria Wien um 20.15 Uhr und vom Volleyball-Champions-League-Finale der Herren um 21.55 Uhr.

Schon wie ein Meister präsentierte sich die Wiener Austria bei Mattersburg. Die Veilchen siegten völlig verdient mit 4:0 und setzten damit wieder einen großen Schritt in Richtung Meistertitel. Die Mattersburger hatten an diesem Tag den Wienern auch vor eigenem Publikum nichts entgegenzusetzen. Goleador Philipp Hosiner erzielte in der zweiten Halbzeit seine Treffer 26 und 27. Die Austria hat nun zehn Runden vor dem Meisterschaftsende 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger Salzburg. Unter normalen Umständen genug, um jetzt schon den Champagner einkühlen zu können.

