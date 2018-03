Toto: Zwei Zwölfer nach Dreifachjackpot zu je rund 80.000 Euro

Noch eine Garantierunde mit 100.000 Euro im Zwölferrang

Wien (OTS) - Rund 160.000 Euro haben sich im Zwölfer-Jackpot angesammelt, und zwei Spielteilnehmern ist es gelungen, diesen Topf nun zu leeren. Ein Niederösterreicher und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hatte, tippten einen Zwölfer und gewannen somit jeweils rund 80.000 Euro. Da beide mit System erfolgreich waren, erzielten sie noch zusätzliche Elfer und Zehner und konnten ihren Gesamtgewinn auf gut 86.000 Euro (NÖ) bzw. mehr als 96.000 Euro erhöhen.

In der Torwette gab es weder "vier Richtige" noch drei richtige Ergebnisse, und so geht es in beiden Rängen um einen Jackpot.

Noch eine Garantierunde Die 12. Toto Runde ist nochmals eine Garantierunde. Das heißt, Toto dotiert en Zwölfer-Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro auf.

Achtung! Annahmeschluss für die 12. Toto Runde ist bereits am Freitag, den 22. März 2013, um 17:50 Uhr.

Jetzt wieder Toto Fan Runden Toto führt gemeinsam mit der Fußball Bundesliga nun wieder die beliebten Toto Fanrunden durch. Pro Verein der tipp3-Bundesliga sowie der Ersten Liga wird ein Heimspiel als Toto Fan-Spiel durchgeführt. Dabei erhält man gegen Vorweis einer Toto Quittung (an ausgewählten Stadionkassen) eine Eintrittskarte gratis. Die Ausgabe der Matchkarten erfolgt, so lange der Vorrat reicht. Bei den Spielen der tipp3-Bundesliga werden jeweils 500 Karten, in der Ersten Liga jeweils 150 Karten über die Eintrittskartenaktion ausgegeben. Pro Person ist eine Quittung einlösbar. Alle Matchbesucher, unabhängig davon, ob sie über die Eintrittskarten-Aktion ins Stadion kommen, haben die Chance, an einem Gewinnspiel in der Matchpause teilzunehmen.

Das nächste Fan-Spiel ist:

FC Wacker Innsbruck - RZ Pellets WAC (Samstag, 30. März, um 18.30 Uhr).

Extra Toto Siebenfachjackpot - 60.000 Euro warten

In der 9. Extra Toto Runde geht es um einen Siebenfachjackpot mit rund 60.000 Euro für den Zwölfer. Annahmeschluss ist am Dienstag, den 26. März 2013, um 18.30 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 11. Toto Runde:

2 Zwölfer zu je EUR 79.918,20 32 Elfer zu je EUR 1.461,20 345 Zehner zu je EUR 86,70

Der richtige Tipp 2 X X / 1 X 2 / 1 1 X / X 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 19.299,50 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 4.418,50 Hattrick: JP zu EUR 161.584,10

Torwette-Resultate: 0:4 2:2 1:1 3:2

