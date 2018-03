VP-Hoch ad Deutsch: Die Wahrheit ist den Wienern zumutbar

Wien (OTS) - "Wenn der SP-Wien-Landesparteisekretär in endlosen Absätzen wortreich herumfaselt, dann ist klar, dass die SPÖ Wien einmal mehr am falschen Fuß erwischt wurde. Lieber Herr Kollege Deutsch, Sie brauchen nur eine ganz einfache Frage beantworten:

Sollen in den durch Steuergelder finanzierten Gemeindebauten in Wien tatsächlich sozial Bedürftige wohnen oder sollen sie SPÖ-Bonzen zur Verfügung stehen?", so der Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien Alfred Hoch in einer knappen Reaktion auf die SPÖ Wien.

