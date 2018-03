SP-Prager-Ramsa: FPÖ-Distanzprobleme zu Rechtsextremismus sind keine Bezirksangelegenheit

Freiheitliche Ablenkungsmanöver leicht zu durchschauen

Wien (OTS/SPW-K) - Zu den kürzlich geäußerten, abstrusen Ausschweifungen von Wiedens FPÖ-Klubobmann Georg Schuster nimmt die Wiedner SPÖ-Klubvorsitzende Ursula Prager-Ramsa klar Stellung: "Die sozialdemokratische Bewegung kann als einzige historische Kraft dieses Landes für sich in Anspruch nehmen, Demokratie und Meinungsfreiheit immer und zu jeder Zeit mit aller Kraft verteidigt zu haben. Teile des Lagers, dem Herr Schuster entstammt, hat historisch ein anderes Verhältnis zu diesem Thema". Es seien daher nicht die SozialdemokratInnen, die ein Problem mit mangelnder Distanz zu politischer Gewalt hätten, weder in der Vergangenheit, noch in Gegenwart oder Zukunft. "Unsere Haltung in dieser Frage ist unzweideutig, wir haben es nicht notwendig, uns von Funktionären einer Partei, die der Tradition des schönfärberisch so genannten "Dritten Lagers" entstammt, zu diesem Thema belehren zu lassen", so SP-Prager-Ramsa.

Es bestehe seitens der Wiedner SozialdemokratInnen auch kein Verständnis dafür, wenn die FPÖ als Partei den WKR-Ball fortführe, der seit Jahren als internationales Netzwerktreffen des Rechtsextremismus gelte. "Der politische Skandal liegt darin, dass sich die FPÖ in Geiselhaft der Burschenschaften nehmen lässt und den Rechtsextremismus im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig macht", so die Wiedner SP-Klubvorsitzende. Gewalttätige Ausschreitungen bei Demonstrationen seien selbstverständlich immer klar zu verurteilen, egal von welcher Seite sie ausgehen. Es müsse jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass es der langjährige sozialdemokratische Bundesrat Albrecht K. Konecny war, der als friedlicher Teilnehmer der vorjährigen Demonstration gegen den WKR-Ball von zwei mutmaßlichen Neonazis krankenhausreif geschlagen worden ist.

Inakzeptabel sei daher auch der vom Burschenschafter-Flügel der FPÖ zentral gesteuerte Versuch, die Bezirksparlamente zu missbrauchen, um nach dem Muster des Brandstifters, der nach der Feuerwehr ruft, von freiheitlichen Verbindungen zum Rechtsextremismus abzulenken. Allein im Monat Februar mussten nach öffentlichen Protesten zwei oberösterreichische FPÖ-Funktionäre wegen mangelnder Distanz zu NS-Parolen bzw. NS-Wiederbetätigung zurücktreten. "Die Distanzprobleme der FPÖ zum Rechtsextremismus sind keine Bezirksangelegenheit", so Prager-Ramsa abschließend, "ich rufe die FPÖ Wieden daher dringend dazu auf, sich vom aktuellen Trend, die FPÖ als parlamentarischen Arm der Burschenschaften zu positionieren, abzuwenden."

