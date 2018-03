Skiweltcup-Bilanz: 6,1 Millionen sahen ORF-Übertragungen

Salzburger/innen fleißigste Wintersport-Zuschauer

Wien (OTS) - Nach der überaus erfolgreichen Heim-WM Schladming 2013 -insgesamt 5,230 Millionen oder 73 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren sahen zumindest eines der Rennen (weitester Seherkreis) - fällt auch die ORF-Bilanz der Skiweltcup-Saison 2012/13 überaus erfreulich aus: 6,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (85 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung, weitester Seherkreis) sahen die ORF-Übertragungen und Berichte vom Skiweltcup. Mit 85,5 Prozent bei den Frauen und 85,3 Prozent bei den Männern war das Interesse gleichmäßig verteilt. Der durchschnittliche Marktanteil der Live-Übertragungen inklusive der umfangreichen ORF-Rundumberichterstattung mit Vorberichten, Analysen, Highlights, etc. lag bei 41 Prozent. Auch die Live-Streams auf der ORF-TVthek und sport.ORF.at sowie die Video-on-Demand-Highlights auf insider.ORF.at wurden während der gesamten Saison vom Publikum hervorragend genutzt.

Der meistgesehene Bewerb der vergangenen Saison war die Abfahrt der Herren in Kitzbühel auf der Streif mit 1,437 Millionen Zuseherinnen und Zusehern (79 Prozent Marktanteil), gefolgt vom Herren-Slalom in Kitzbühel mit 1,192 Millionen Zuseherinnen und Zusehern. Das meistgesehene Damenrennen fand ebenfalls auf österreichischem Boden statt: Den Nachtslalom der Damen in Flachau, bei dem Publikumsliebling Andreas Gabalier sein ORF-Debüt als Analytiker gab, verfolgten 1,039 Millionen Zuseherinnen und Zuseher.

Die größten Alpinskifans in Salzburg zu Hause

Heuer waren die Salzburgerinnen und Salzburger die treuesten Skiweltcup-Zuschauer/innen. Das Bundesland-Ranking bei den Live-Übertragungen der Rennen:

1. Salzburg (52 Prozent Marktanteil)

2. Steiermark (50 Prozent)

3. Tirol (48 Prozent)

4. Niederösterreich (45 Prozent)

5. Burgenland (44 Prozent)

5. Oberösterreich (44 Prozent)

7. Kärnten (43 Prozent)

8. Wien (40 Prozent)

9. Vorarlberg (31 Prozent)

