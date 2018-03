"TOUR DU MONDE. Fahrradgeschichten" im MAK

Wien (OTS) - "TOUR DU MONDE. Fahrradgeschichten" erzählt anhand von über 40 Fahrrad-Ikonen des 20./21. Jahrhunderts von der gestalterischen Qualität und Vielfalt dieses Fahrzeugklassikers. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit und des virulenten Themas Mobilität in Ballungszentren erfährt das altbewährte Individualverkehrsmittel eine Renaissance und wird zum trendigen Symbol eines urbanen Lebensstils. Exponate aus der renommierten Sammlung des Wiener Architekten Michael Embacher laden zu einer Reise durch die Geschichte des Kultobjekts Fahrrad, an dessen sukzessive veränderter Technologie und Formgebung sich auch Innovations- und Designgeschichte ablesen lassen.

Die 2003 angelegte EMBACHER-COLLECTION(R) umfasst über 210 Serienmodelle, Unikate und Kuriositäten, von Kinder-, Sport- und Freizeiträdern bis zu Nutz- und Falträdern. Auf einem Dachboden in Wien gelagert und öffentlich nicht zugänglich, dienen diese Meisterwerke des Designs und der Ingenieurskunst Michael Embacher nicht nur als Inspirationsquelle, sondern auch als Gebrauchsobjekte. Für die Präsentation der Fortbewegungsmittel hat Embacher eine Installation in der MAK-Ausstellungshalle entwickelt.

Zu den in "TOUR DU MONDE" gezeigten Raritäten zählen einzigartige Modelle der Moulton Bicycle Company ebenso wie ein "Diagonale" des französischen Herstellers René Herse, dem "Rolls Royce" unter den Fahrradmanufakturen, aber auch Kuriositäten wie das schwedische Vollplastik-Rad "Wilhelmina Plast" von Itera oder das allradge-triebene "Subaru 2WD Dual Power", eine Entwicklung der Österreicher Günter Kappacher und Paul Pollanka. Hochleistungsrennräder, die Sportgeschichte geschrieben haben, wie das "Textima Time Trial" der ehemaligen DDR-Mannschaft, das "Schauff Aero" oder das Karbon-Monocoque "Bianchi C-4 Pista", sind weitere Highlights der Schau.

Das clevere Fortbewegungsmittel Fahrrad ist längst zum Fashion-und Lifestyle-Statement avanciert. Begünstigten vor 200 Jahren der steigende Haferpreis und die Teuerung der Pferdefuhrwerke Karl Draisins Erfindung der "Laufmaschine", so animieren heute der steigende Benzinpreis und die Fragwürdigkeit des Autos im Nahverkehr sowie die Freude an gesunder Bewegung immer mehr StadtbewohnerInnen zum "Umsatteln" auf umweltbewusste Fortbewegung.

Embacher teilt seine Begeisterung für das "intelligente Produkt" Fahrrad mit zahlreichen Kollegen. Architekten und Designer wie Ron Arad, Richard Sapper, Marc Newson oder James Dyson sehen in dem kürzlich verstorbenen britischen Ingenieur und Fahr-radbauer Alex Moulton, auch Entwickler der Gummi-Federung im legendären Ur-Mini, geradezu einen Helden. So wie die revolutionären Stahlrohrmöbel der Bauhaus-Künstler Mart Stam, Marcel Breuer und Mies van der Rohe einst mit Komponenten der italienischen Fahrradrahmenschmiede A. L. Colombo umgesetzt wurden, lassen sich auch heute Gestaltungsprinzipien und technische Detaillösungen aus der Fahrradtechnik transdisziplinär anwenden. Kein Wunder also, dass die Begeisterung gerade bei den Kreativen groß ist; nicht wenige von ihnen bewegen sich selbst mit einer Spezialanfertigung oder einem Vintage-Modell durch die Stadt.

Wesentlicher Aspekt von "TOUR DU MONDE" ist das Narrative, die Erzählung der den Objekten eingeschriebenen Geschichten. Auf iPad-Stationen wird die preisgekrönte, von Heuristic Media in Zusammenarbeit mit Thames & Hudson ergänzend zum Sammlungskatalog entwickelte App "Cyclopedia" zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die gesamte EMBACHER-COLLECTION(R) und lässt chronologische und technische Bezüge zwischen den Objekten und deren Geschichten zu.

Zu mehr Lebensqualität führt das Fahrradfahren, meint der Musiker, Allroundkünstler und Fahrradaktivist David Byrne. In seinem Buch "Bicycle Diaries" beschreibt er das Fahrrad als "Wahrnehmungsmaschine", die ein sinnliches Erleben und einen unmittelbaren Bezug zu Umwelt und Gesellschaft zulässt. Byrnes Fahrraderlebnisse auf Konzertreisen in neun Metropolen, darunter New York, Berlin, Istanbul und Manila, begleiten "TOUR DU MONDE" als eine Art Subtext. Das fehlende Kapitel zu Wien muss jedoch erst noch geschrieben werden.

"TOUR DU MONDE. Fahrradgeschichten", eine Ausstellung des MAK mit Unterstützung der Stadt Wien, eröffnet als MAK-Beitrag anlässlich Velo-City 2013 "The Sound of Cycling - Urban Cycling Cultures" (velo-city2013.com, 11.-14. Juni 2013), der weltweit größten Fahrrad-Konferenz im Rahmen der Radwoche (8.-15. Juni 2013) und als Höhepunkt des Wiener RadJahres 2013 (radjahr2013.at). Etwa zeitgleich zeigt das Portland Art Museum in den USA und später das Holon Design Museum in Israel eine Auswahl aus der EMBACHER-COLLECTION(R).

Zur Ausstellung wird ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Talks und speziellen Angeboten für Kinder und Familien vorbereitet. Während der Ausstellung werden ausgewählte Ergebnisse des departure-Ideenwettbewerbs "Cycling Affairs - Smarte Ideen für Rad & Stadt" zu sehen sein (cycling.departure.at).

Der Katalog zur EMBACHER-COLLECTION(R), "Cyclopedia. Modernes Fahrrad-Design", hg. von Michael Embacher, mit einem Vorwort von Paul Smith und Fotografien von Bernhard Angerer, 224 Seiten, mit ca. 450 farbigen Abb., Dumont Buchverlag, 2011 ist zum Preis von Euro 30,90 im MAK Design Shop erhältlich.

