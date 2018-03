Lotto: Niederösterreicherin knackte 1,9 Millionen-Jackpot

2 Joker zu je 113.200 Euro in Kärnten

Wien (OTS) - Es ist schon unglaublich, vor allem unglaublich schön, wenn man Sonntag-Abend über die Verwendung von viel Geld philosophiert, und nach der Lotto Ziehung via Zahlen-Kontrolle im Teletext feststellt, dass man schon am Montag damit beginnen kann, diese Pläne auch umzusetzen. So passiert einer etwa 50-jährigen Niederösterreicherin, der es - gemeinsam mit ihrer Familie - geglückt ist, den Jackpot im Alleingang zu knacken und damit mehr als 1,9 Millionen Euro zu gewinnen.

Die Weinviertlerin hat dabei drei Tipps auf einem Normalschein ausgefüllt und die "sechs Richtigen" in das dritte Tippfeld platziert. Bereits am Montag Vormittag rief sie bei den Österreichischen Lotterien an, ließ sich ihren Gewinn bestätigen und nahm Kontakt zum Großgewinnbetreuer auf.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es ebenfalls einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher war hier per Quicktipp erfolgreich und darf sich über rund 162.000 Euro freuen.

Joker Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Zahlenkombination, beide wurden in Kärnten gespielt, und auf beiden war auch das "Ja" angekreuzt. Für die beiden Gewinner bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 113.200 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Sonntag, 17.3.2013:

1 Sechser zu EUR 1.942.933,80 1 Fünfer+ZZ zu EUR 161.843,40 165 Fünfer zu je EUR 1.070,00 384 Vierer+ZZ zu je EUR 160,90 7.841 Vierer zu je EUR 37,10 9.959 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 121.927 Dreier zu je EUR 4,20 323.720 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 2 8 11 13 29 31 Zusatzzahl: 24

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Sonntag, 17.3.2013:

2 Joker zu je EUR 113.206,70 14 mal EUR 7.700,00 121 mal EUR 770,00 1.173 mal EUR 77,00 12.113 mal EUR 7,00 122.378 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 1 3 3 0 1

