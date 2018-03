Prater: Buntes Ostertreiben mit Livemusik, Kinderprogramm & großer Osterfrühlingsparade

Wien-Prater (OTS) - Unter dem Motto "Im Prater ist der Osterhase los" steigt am Ostersonntag, 31. März 2013 ab 14.00 Uhr bereits zum dritten Mal das bunteste Osterfest Österreichs. Groß und Klein dürfen sich dabei auf ein kunterbuntes Programm freuen. Zahlreiche Osterhasen sowie bunte Maskottchen werden an diesem Festtag den gesamten Wurstelprater in Besitz nehmen. Neben cooler Livemusik, lustigem Kasperltheater und einer magischen Zaubershow wird als Höhepunkt des Tages die kunterbunte Frühlingsparade über die Bühne gehen.

Startschuss am Riesenradplatz

Los geht es um 14.00 Uhr am Riesenradplatz! Dort heizt der Radio Wien DJ den Besuchern ordentlich ein. Ab 16.00 Uhr rennt der Schmäh, wenn die "FreeMenSingers" ihren smarten Folk-Rock-Soul im Stile der End60er und 70er zum Besten geben. Um 17.30 Uhr erwartet die Kinder eine tolle Zaubershow mit Magier Mateo.

Straße des Ersten Mai

Besonders spaßig wird es auch bei den "Lustigen Häschen" beim "Restaurant Zum Englischen Reiter". Kinder dürfen dort von 14.00 bis 16.00 Uhr nach Belieben Eier bemalen und bekommen zur Stärkung auch noch köstliche Pommes und ein Getränk gratis dazu.

Wurstelplatz

Um 15.00 Uhr lädt das "Original Wiener Kasperltheater" zur Gratisvorstellung "Eier-Oweier" ein! Dieses traditionelle Jahrmarkts-Kasperltheater, wie es nur noch im Wurstelprater zu finden ist, zaubert allen Besuchern zwischen 3 und 99 Jahren ein Lachen ins Gesicht.

Auf zur lustigen Osterparade

Der Höhepunkt des bunten Ostertreibens beginnt um 15.30 Uhr. Zahlreiche kostümierte TeilnehmerInnen sind in ihren geschmückten Festtagswägen bei der großen Frühlingsparade zu bewundern. Los geht's in der Zufahrtsstraße, wenn der Duracell Hase, Küken, Maskottchen, Zwerge und Co quer durch den Prater ziehen.

Finale: Livemusik und Hauptverlosung am Riesenradplatz

Um 17.00 Uhr wird die Frühlingsparade feierlich in Empfang genommen und die Verlosung des Gewinnspieles stattfinden, wo als Hauptpreis ein Fahrrad und tolle Praterpackages warten. Zum Ausklang des buntesten Osterfestes Österreich wird ab 18.15 Uhr nochmals mit den 3 Frontsängern der "FreeMenSingers" bis am Abend gefeiert.

Programmübersicht:

Riesenradplatz:

14.00 - 16.00, Radio Wien DJ live im Prater

16.00 - 17.00, "FreeMenSingers"

17.00 - 17.30, Eintreffen der Parade und Verlosung des Hauptgewinns 18.15 - 20.00 "FreeMenSingers"

Wurstelplatz:

15.00 - 15.30, Gratisvorstellung "Eier-Oweier" im Original Wiener

Kasperltheater

Straße des 1. Mai:

14.00 - 16.00, Bastel- und Malstation bei den "Lustigen Häschen" im Restaurant Zum Englischen Reiter

Eintritt frei! (Schluss) mr

Rückfragen & Kontakt:

Natascha Kornberger

Prater Service GmbH

Prater 123, A - 1020 Wien

Tel: +43-1-729 20 00-46, Fax: DW 20

Mobil: +43-676-8 319 82 46

Mail: kornberger @ praterservice.at

www.praterservice.at



Alexander Ruthner

Wiener Praterverband / Liliputbahn im Prater GmbH

Prater 99, A - 1020 Wien

Tel: +43 - 1 726 82 36, Fax: DW 4

Mobil: +43-664-820 52 37

Mail: alexander.ruthner @ liliputbahn.com

www.prater.at / www.liliputbahn.com