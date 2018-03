Die Albertina feiert Geburtstag und 20.000 feiern mit

Wien (OTS) - Die Albertina beging vergangene Woche ihr 10-jähriges Jubiläum seit der Wiedereröffnung 2003. Die ganze Woche stand im Zeichen dieses Festes. Das Jubiläumsprogramm fand großen Anklang beim Publikum. Insgesamt nahmen 20.000 Kunstinteressierte an den Podiumsdiskussionen, den Fachvorträgen, der Eröffnung der Jubiläumsausstellung "Bosch Bruegel Rembrandt Rubens", den Künstlergesprächen, den KuratorInnenführungen, dem Tag der Kunstvermittlung und - als Höhepunkt - dem Open-House-Day (11200 Besucher) am Sonntag teil. Der rege Zustrom bestätigt den hohen Stellenwert der Albertina in der Museumslandschaft Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Prikoszovits

Pressebüro Albertina

b.prikoszovits @ albertina.at

Tel.: 01/534 83 512