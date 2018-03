MedTec Summer Academy - Weiterbildung, Recruiting & Netzwerken

Studierende, Unternehmen und Forscher treffen sich in der ersten Juliwoche in Raabs, um Projektideen zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen

Wien (OTS) - Die MedTec Summer Academy ist das erste Weiterbildungsformat für Medizintechnik in Österreich, wo sich Studierende, Unternehmen und Forscher begegnen, um gemeinsam an Unternehmensprojekten zu arbeiten und sich zu vernetzen. Die Sommerakademie findet von 30. Juni bis 6. Juli 2013 in Raabs an der Thaya statt und wurde von der Life Long Learning Academy Technikum Wien, der Fachhochschule Technikum Wien und der Österreichischen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (ÖGBMT) ins Leben gerufen. Hauptsponsor der Med Tec Summer Academy ist die Otto bock Healthcare Products GmbH, der Weltmarktführer für Prothetik.

Recruiting- & Ideenplattform für Unternehmen

"Karrieremessen sind eine gute Gelegenheit für Unternehmen, um mit Studierenden in ein erstes Gespräch zu kommen. Mit der MedTec Summer Academy gehen wir noch einen Schritt weiter. Unternehmensexperten arbeiten auf neutralem Boden gemeinsam mit Studierenden an Projekten und können sich so ein konkretes Bild von potentiellen Mitarbeitern machen", erklärt Gabriele Költringer das Konzept hinter der MedTec Summer Academy.

Betreut werden die Studierenden einerseits von teilnehmenden Unternehmen wie Otto bock und andererseits von Tutoren der FH Technikum Wien, der TU-Wien, der TU Graz und der MedUni Wien. "Bei der MedTec Summer Academy treffen unterschiedlichste Sichtweisen aufeinander - die perfekte Plattform, um neue Ideen zu generieren oder Konzepte zu überprüfen", so Gabriele Költringer.

Zukunftswerkstatt mit Funfaktor für Studierende

Fachlicher Leiter der MedTec Summer Academy ist FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Johannes Martinek. Er hat gemeinsam mit dem fachlichen Beirat das Konzept der MedTec Summer Academy entwickelt. "Mit der MedTec Summer Academy schaffen wir eine Zukunftswerkstatt für den Bereich Medizintechnik und verwandten Disziplinen. Die Studierenden arbeiten in Kleinteams mit Tutoren an Projekten wie z. B. an der Programmierung für Gesundheits-Apps, der mobilen Ganganalyse sowie an Produkttests für Prothesen und anderen Medizinprodukten. Der fachliche Austausch und das Networking passieren so von selbst", ist Johannes Martinek überzeugt. Auch das Rahmenprogramm mit Teambuildingmaßnahmen wie Grillabend und Sportprogramm trägt zur Vernetzung bei.

Details zur MedTec Summer Academy

Bewerbung:

Die MedTec Summer Academy ist für alle Studierenden aus dem medizin-technischen Umfeld konzipiert. Bewerben können sich Bachelor-oder Master-Studierende aus allen deutschsprachigen Universitäten und Fachhochschulen unter www.medtecacademy.at bis 7. April 2013. Die MedTec Summer Academy kann bei allen Partnerinstitutionen wie z. B. Campus Wien, Technikum Wien oder auch TU Wien als Wahlfach im Umfang von 3 ECTS-Punkten angerechnet werden. Die Anrechnung bei weiteren Institutionen Österreichs ist geplant.

Der wissenschaftliche Beirat der MedTec Summer Academy:

FH-Prof. DI Dr. Martin Reichel (Studiengangsleiter Technikum Wien, Institutsleiter Biomedizinische Technik), Univ.-Prof. DI DDr. Winfried Mayr (MedUni Wien ZMPBMT, Vorsitzender der ÖGBMT), Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. DDDr. Frank Rattay (TU Wien, TU-Biomed) und Ing. Dr. Andreas Kranzl (Leiter Ganglabor Orthopädisches Spital Speising, GAMMA Vorstand)

Unterstützende Organisationen:

FH Technikum Wien, FH Technikum Wien Alumni Club, TU-BioMed, Österreichische Gesellschaft für Biomedizinische Technik (ÖGBMT), Institut für Health Care Engineering der TU Graz

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus in der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

