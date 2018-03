SP-Deutsch an ÖVP: Mittelstand bestrafen? Mit uns sicher nicht!

Landesparteisekretär strikt gegen Gemeindebau-Privatisierungspläne der ÖVP

Wien (OTS/SPW) - "Missgunst." Mit diesem Wort beschrieb der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Montag neueste Forderungen von ÖVP-Seite zur Wohnpolitik. "Die Volkspartei möchte allen Ernstes Menschen, die durch lange, harte Arbeit einen persönlichen und wirtschaftlichen Aufstieg schaffen, bestrafen, indem sie ihnen die Wohnung wegnehmen will. Das ist unfassbar, gegen jeglichen Gerechtigkeitssinn und werden wir sicher nicht zulassen!", sagte Deutsch zu den neuesten Wortmeldungen von ÖVP-Generalsekretär Rauch und ÖVP Wien-Chef Juraczka.****

Genaugenommen geht es der ÖVP aber um etwas ganz anderes, stellte er fest, nämlich: "Herr Juraczka, sagen Sie den Wienerinnen und Wienern klipp und klar, dass Sie die Gemeindebauten privatisieren wollen! Etwas anderes steckt hinter den grausen Ideen der letzten Zeit nicht!", sprach Deutsch von einem ÖVP-Ablenkungsmanöver. Er erinnerte daran, dass der Wiener ÖVP-Chef sogar nach dem Votum der WienerInnen für den Schutz von Gemeindebauten bei der Volksbefragung mit Aussagen in Richtung Verkauf provozierte.

"Auch die Durchmischung der Bevölkerungsgruppen in den Wiener Gemeindebauten ist Teil der Erfolgsgeschichte Wien. Denn das fördert zum einen das Verständnis gegenüber dem jeweils anderen und es verhindert eine 'Ghettoisierung', wie man sie von anderen - auch westlichen! - Metropolen kennt. Diesen Weg werden wir uns in Wien mit Sicherheit nicht zerstören lassen!", betonte der Landesparteisekretär.

Generell empfahl Deutsch der ÖVP "dringende Zurückhaltung", wenn es ums Thema Wohnen geht. So zeigt nicht zuletzt eine AK-Studie die traurigen Konsequenzen für die MieterInnen auf, wenn die ÖVP beim Thema Wohnen das Sagen hat. Im Arsenal sind die Preise nach dem Verkauf der dortigen Buwog-Wohnungen unter der Schüssel-Regierung seither enorm gestiegen, die Wohnzufriedenheit der Menschen ist wiederum abgeflaut", informierte Deutsch.

"Die SPÖ Wien sorgt seit Jahrzehnten mit einem vorbildlichen Wohnbauprogramm dafür, dass Wohnen in Wien günstig ist. Und wir kämpfen mit einem konsequenten Kurs gegen Mietzinswucher! Da können Rauch und Juraczka noch so sehr die Privatisierung der Wiener Gemeindebauten herbeisehnen und sich mit Grundstückspekulanten solidarisieren. Mit uns spielt's das sicher nicht!", so Deutsch abschließend. (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at