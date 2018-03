ORF III mit Krimischwerpunkt in "erLesen" und John Malkovich in "Afterwards - Ein Engel im Winter"

Am 19. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 19. März 2013, gibt es Krimi-Hochspannung in der ORF-III-Büchersendung "erLesen". Die in Serbien geborene österreichische Schauspielerin Edita Malovcic ist der neue "Tatort"-Star an der Seite von Til Schweiger. Sie erzählt auf Heinz Sichrovskys Büchercouch über ihre interessante neue Rolle und die Dreharbeiten mit Schweiger. Ö1-Kulturjournalist und Jungautor Wolfgang Popp spricht über seinen Roman "Ich müsste lügen", in dem ein junger Mann spurlos verschwindet und ein Krimiautor höchst verdächtig erscheint. Die in Berlin lebende Salzburger Schriftstellerin Kathrin Röggla gibt Einblicke in ihr jüngstes Theaterstück "Die Beteiligten", das ausgehend vom Kampusch-Drama die Mechanismen in den Blick nimmt, die aus Opfern Täter machen. Der Lyriker Stefan Eibel Erzberg, laut Heinz Sichrovsky "Literaturanarchist", setzt sich schreibend mit der Finanzkrise und Börsenspekulationen auseinander und schildert auf der "erLesen"-Couch, wie er sein Studium durch Börsenspekulation finanzierte.

Um 21.05 Uhr betritt "Helfried", die bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Kunstfigur des österreichischen Komikers Christian Hölbling, die "Hyundai Kabarett Tage"-Bühne und gibt ein Best-of seiner mit etlichen Preisen ausgezeichneten Kabarettprogramme der vergangenen zehn Jahre.

Im "euro.film" präsentiert ORF III anschließend um 22.00 Uhr Gilles Bourdos' "Afterwards - Ein Engel im Winter", in der Hauptrolle ein brillanter John Malkovich in der Rolle des Doktor Kay, der den Todeszeitpunkt eines Menschen voraussehen kann und deshalb den erfolgreichen und frisch geschiedenen New Yorker Anwalt (Romain Duris) dazu anhalten will, Ordnung in sein Leben zu bringen. Ein aufwühlender psychologischer Thriller nach dem Buch des französischen Erfolgsautors Guillaume Musso.

