WKÖ-ÖGB: Das klassische Rollenbild muss aufgebrochen werden

Erster Gipfel der Sozialpartnerinnen

Wien (OTS/ÖGB/WKÖ) - "Karriere mit Lehre! Auch für Mädchen?", war das Motto des ersten "Gipfels der Sozialpartnerinnen" zu dem ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser und WKÖ-Vizepräsidentin Renate Römer heute, Montag, dem 18. März 2013 in die ÖGB-Zentrale in Wien geladen haben. Beide Vizepräsidentinnen verstehen die Veranstaltung als Ergänzung zum bereits traditionellen Sozialpartnergipfel in Bad Ischl.+++

Die Vorurteile gegen Mädchen in sogenannten Männerberufen seien, so Oberhauser, in den Köpfen der Menschen noch immer fest verankert. Ob Aussagen wie "Mädchen sind zu schwach, um Mauern aufzuziehen" oder "Das ist kein Beruf für Frauen", die Muster müssen aufgebrochen werden. Oberhauser sieht den heutigen "Gipfel" der Sozialpartnerinnen als einen Beitrag dazu, dass es in Zukunft "eine Selbstverständlichkeit ist, dass Mädchen im gesamten Spektrum der Lehrberufe wählen."

Römer betonte, dass "wir frühzeitig anfangen müssen, Mädchen für die über 200 Lehrberufe und nicht nur für Klassiker wie Einzelhandel, Bürokauffrau oder Friseurin zu gewinnen." Rollenbilder werden schon im Kindergartenalter geprägt, deswegen sollen die Kleinen mit Themen wie Technik oder Forschung spielerisch vertraut gemacht werden - ein Beispiel dafür ist die Initiative "Haus der kleinen Forscher" für Kindergärten. Römer: "Neben der frühkindlichen Förderung sind Berufsorientierung und Bildungsberatung während der Pflichtschulzeit extrem wichtige Punkte, damit in Zukunft nicht weiterhin 50 Prozent der Mädchen in den oben genannten drei Berufen landen, sondern die Vielfalt der Lehre sowie die Karrierechancen darin entdecken." Die von den Sozialpartnern in diesem Zusammenhang in ihrem Bildungsreformpapier vor Kurzem vorgeschlagenen ausführlichen Potenzialanalysen und Beratungsgespräche sind diesbezüglich ein wichtiges Element für Jugendliche, ihre eigenen Stärken und Begabungen zu erkennen und dementsprechend den richtigen Weiterbildungsweg zu finden.

Regine Wieser vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung (ÖIBF) sprach sich dafür aus, mit dem "Umdenken" bereits im Kindergarten zu beginnen. Wichtig sei dabei auch, dass das gesamte Umfeld einbezogen werde. Betriebe, Schule und vor allem Vorbilder aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Nicht zu unterschätzen sei dabei auch, dass das Umbenennen von Berufsbezeichnungen oft gleich viel mehr Mädchen zu diesem Beruf führt. Wieser stellte fest, dass zwar schon einiges geschehe, aber "ein Masterplan fehlt".

Bezeichnend ist auch ein Blick auf die Zahlen zur Lehrabschlussprüfung. So treten lediglich 4,8 Prozent der Mädchen, aber 6,7 Prozent der Burschen nicht zur Lehrabschlussprüfung an. Anders beim Einkommen der Lehrlinge. So beträgt der Einkommensunterschied bei den fünf häufigsten Lehrberufen im ersten Lehrjahr 9,4 Prozent und im vierten Lehrjahr 35 Prozent zu ungunsten der Mädchen.

"Berufsinformation führt zu Berufswahlfreiheit für die Jugendlichen", erklärte Wolfgang Bliem vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). Daher sei die intensive Information über Berufs-und/oder Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Pflichtschulabschluss sowie die Analyse der individuellen Stärken der Schlüssel für den späteren Erfolg sowie die Zufriedenheit im Berufsleben. Als ein Beispiel diesbezüglich nannte er den Berufsinformationscomputer bic.at, der erste Aufschlüsse über die beruflichen Interessen der Jugendlichen liefert und auch intensiv genutzt wird. Die Informationen über die verschiedenen Berufswege sollten sich die Jugendlichen aber von mehreren Seiten holen, um ein umfassendes Bild der Möglichkeiten zu bekommen.

