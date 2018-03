Wahlplattform NEOS und LIF - Eckpunkte und Inhalte

Zielgruppe Nr.1 sind die Nettozahler

Wien (OTS) - Bei der heutigen Pressekonferenz in der NEOSphäre stellten NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz und LIF-Bundessprecherin Angelika Mlinar die von den Mitgliedern beider Parteien beschlossene Wahlplattform vor. Unter dem Kürzel NEOS werde man gemeinsam um einen Einzug in den Nationalrat kämpfen.

"Wir streben eine Regierungsbeteiligung an. Es gilt notwendige Reformen umzusetzen, für die die Altparteien keine Kraft und keinen Willen mehr haben. Der Stillstand ist stark. Gemeinsam sind wir stärker", freut sich Strolz über das immer breiter werdende NEOS-Zelt.

Inhaltlich gibt es viele Gemeinsamkeiten: Beiden Bewegungen geht es darum, den Stillstand zu beenden und Österreich vom Machtkartell der SPÖ/ÖVP zu befreien. Vor allem die Vertretung der Mitte und der Nettozahler ist beiden liberal gesinnten Bewegungen ein Anliegen. Die Wahlplattform NEOS bekennt sich klar zu Europa: "Wir sind für eine starke Stimme und Verankerung Österreichs in Europa. Der Zurück zum Schilling-Angstmache und dem EU-Bashing wollen wir einen konstruktiven Kontrapunkt entgegensetzen. Wir bereiten auch den Weg für einen gemeinsamen Antritt bei den Europawahlen 2014 vor", so Angelika Mlinar.

In der Bildung steht die Wahlplattform NEOS für eine Autonomie der Schulen und somit für Vielfalt und Wettbewerb der pädagogischen Konzepte. Der Staat soll mit einer Verwaltungs- und Föderalismusreform fitter und schlanker gemacht werden, auch sinnvolle Privatisierungen in ausgewählten Bereichen will NEOS vorantreiben. "Wir wollen den Staat als starken Kernaktionär. 25 Prozent plus eine Aktie soll er behalten. Darüber hinaus sollen die Parteien nicht überall hineinregieren. Der ewige Postenschacher von SPÖ und ÖVP nervt die Bürgerinnen und Bürger", sagt Strolz. "Allein der Rückzug bei den Energieversorgungsunternehmen auf diese Kernaktionärsrolle brächte über 15 Milliarden, die wir für Bildung, Forschung und Schuldenabbau investieren könnten."

