ORF eins erzählt am 19. März wieder "CopStories"

Vierte Folge der ORF-Serie mit Zeiler, Falck, Yardim und Kottal

Wien (OTS) - Ein schwieriger Start in die Rassismustherapie, ein lebensbedrohlicher Fall und eine gefährliche Zwickmühle - es geht wieder rund in Ottakring. Denn auch am Dienstag, dem 19. März 2013, stehen den Austro-Kieberern um 20.15 Uhr in ORF eins in einer neuen Folge ("Und gusch!") von "CopStories" sowohl privat als auch beruflich wieder jede Menge neue Herausforderungen bevor. Unter der Regie von Christopher Schier ermitteln im Team von Johannes Zeiler Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan. Als Integrations-Bezirksrätin ist Proschat Madani zu sehen.

"Und gusch!" (Dienstag, 19. März, 20.15 Uhr, ORF eins)

Eigentlich sollten nach der Vorstellung von Bezirkspolitikerin Selma Kumran-Effenberg (Proschat Madani) Arbeitslose zur Unterstützung der Polizei und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls eingesetzt werden. Nur: Das klappt beides nicht so recht. Einen schwierigen Start hat auch Eberts (Martin Zauner) mit seiner Therapeutin, bei der er wegen seiner rassistischen Vorurteile ist. Helga (Kristina Bangert) müht sich sowohl privat mit ihrem Mann als auch beruflich mit dem anstrengenden Ehepaar Gerber ab. Matthias (Martin Leutgeb) wird um Hilfe gebeten, weil eine Frau sich sorgt, dass im Stock über ihr ein Kind misshandelt wird, und Sylvester (Michael Steinocher) gerät in die Hände eines christlichen Fundamentalisten. Altan (Fahri Yardim) und Efe (Deniz Cooper) kommen schließlich immer mehr dahinter, in welch gefährlicher Zwickmühle sie wegen ihres kriminellen Verwandten Dogan (Hakan Yavas) stecken.

"CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

