"Universum" zeigt die Faszination der letzten europäischen Moore

"Das Moor" am 19. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es ist ein mystischer Ort, von Menschen über Jahrhunderte gemieden, trocken gelegt und vernichtet - und noch heute für viele unheimlich und furchterregend: das Moor. Doch entgegen der landläufigen Meinung ist das Moor kein Ort des Verderbens, sondern ein Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, der bei einem genaueren Blick völlig neue Welten erschließt. Die "Universum"-Dokumentation "Das Moor" von Jan Haft zeigt am Dienstag, dem 19. März 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Lebenskraft und Faszination der letzten europäischen Moore und gibt in ausdrucksstarken Bildern Einblick in die spektakuläre Mikro-Welt dieser besonderen Landschaft.

Moore liegen heute wie kleine Inseln in unserer Kulturlandschaft. Es sind letzte Reste einer Natur, die vor 10.000 Jahren weite Flächen Europas prägte. Während sich das Landschaftsbild seit dieser Zeit fast überall in Mitteleuropa stark veränderte, erlauben die wenigen Moore, die der Trockenlegung und Abtorfung entgingen, einen Blick in eine längst vergangene Zeit.

Die Natur im Moor wartet mit zahllosen Überraschungen auf: Es scheint als wären die bizarrsten und farbenprächtigsten Vertreter der heimischen Fauna und Flora im Moor zu Hause. Hier leben Pflanzen, die Tiere fressen - und grellbunte Pilze, die Pflanzen aussaugen. Und zwischen all den geheimnisvollen Gewächsen wirkt die Balz der Doppelschnepfen wie ein Tanz von Elfen. Märchenhaft erscheinen auch die anderen, wenig bekannten Moorbewohner wie Moosjungfer, Wasserralle oder Federgeistchen. Andere Tiere, die hier leben, sind dagegen keine Fremden - etwa Kreuzotter, Birkhuhn, Reh und Kranich:

Dennoch, wer kann von sich schon behaupten, jemals das Schlüpfen eines Kranichkükens beobachtet zu haben? Für diesen Film war die Kamera ganz nah dabei!

Die spektakulären Flugaufnahmen dieser Dokumentation lassen das TV-Publikum über wunderbar sommerliche Moorlandschaften schweben. Sie machen deutlich, wie sehr Moore Inseln gleichen: Diese Sumpflandschaften sind gleichsam Oasen in der urbar gemachten Landschaft, die letzten Flecken einer wilden unbändigen Natur, die uns viele Hunderte Jahre in die Vergangenheit des Kontinents zurückführen. Allerdings sind sogar diese letzten "wilden" Gebiete bedroht; denn die Trockenlegung geht weiter - auch bei uns. Europa ist nach Indonesien an zweiter Stelle, was die Freisetzung von klimaschädlichen Treibhausgasen aus der Zerstörung von Mooren anbelangt.

Die "Universum"-Dokumentation "Das Moor" mit einer Drehzeit von mehr als 200 Tagen zeigt die Vielfalt dieses kaum beachteten und zumeist völlig unterschätzten Lebensraums. Und sie ist auch ein Plädoyer für die Erhaltung der letzten noch intakten Moore Europas.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at