BZÖ-Bucher: Enteignung der Zyprer ist auch ein Sündenfall Fekters

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher ist empört über die Zustimmung von ÖVP-Finanzministerin Fekter zur Enteignung der zyprischen Bankkunden von bis zu 10 Prozent ihres Guthabens. "Den einfachen Bürgern mittels überfallsartigen EU-Beschlusses Geld wegzunehmen, ist ein Sündenfall. Durch diesen Tabubruch zerstört man das Vertrauen der Menschen in ganz Europa in das Sparbuch und konservative Anlageformen. Zuerst haben die EU-Politiker und auch die die rot-schwarze Bundesregierung den Bürgern erklärt, sie sollen nicht spekulieren sondern ihr Geld sicher veranlagen, jetzt wird es ihnen auf dem Sparbuch in Zypern weggenommen. Es ist ein Wahnsinn, dass die ÖVP und ihre Finanzministerin da mitmachen", kritisiert Bucher.

Der BZÖ-Obmann befürchtet, dass diese kalte Enteignung der Zyprer eine Lawine in der gesamten EU auslösen könnte. "Der mühsame Versuch, das Vertrauen in die Eurozone mittels Milliardenzahlungen von Ländern wie Österreich und Deutschland in die EU-Pleiteländer wiederherzustellen, wurde mit einem Schlag zunichte gemacht. Obwohl die österreichischen Steuerzahler blechen mussten und müssen, wird der Bevölkerung trotzdem ihr Geld weggenommen und die Spekulanten kommen wieder ungeschoren davon. Die Menschen in den anderen Staaten sorgen sich zu Recht um ihre Guthaben und fragen sich, was die Einlagensicherung überhaupt noch wert ist", so Bucher.

