Staatssekretär Kurz: In Vereinen wird Integration gelebt

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz bei der LandesführerInnentagung der Wiener Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Wien (OTS) - "Das Staatssekretariat für Integration will Menschen mit Migrationshintergrund Lust auf ehrenamtliches Engagement machen. In Vereinen wird Zusammenhalt gelebt, es entstehen Freundschaften. Integration funktioniert dort von ganz allein - und nebenbei", sagte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz bei der LandesführerInnentagung der Wiener Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Samstag, 16. März 2013, im Wiener Schottenstift. Traditionelle österreichische ehrenamtliche Organisationen wie die Pfadfinder seien starke Partner, wenn es darum gehe, für sportliches und soziales Engagement einzutreten.

"Ich danke den Pfadfindern, dass sie bei der Aktion Zusammen:Österreich mitmachen und junge Menschen mit Migrationshintergrund dazu aufrufen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es ist wichtig, dass die Vereine dieses Potenzial nutzen und sich öffnen und so einen Beitrag zur Integration in Österreich zu leisten", betonte Kurz.

"Unser langfristiges Ziel ist es, dass nicht die Herkunft entscheidend ist, sondern was jemand in Österreich beiträgt und weiterbringt. Wir wollen Leistung einfordern, ermöglichen und anerkennen. Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab", sagte Kurz. Neben Sprache, Bildung, Arbeitsmarkt und Ehrenamt setzt sich das Integrationsstaatssekretariat gerade mit der Wertevermittlung an Neuzuwanderer auseinander, etwa mit der neuen "Rot-Weiß-Rot"-Fibel. "Denn, wenn wir wollen, dass sich Menschen in Österreich integrieren, müssen wir auch aufzeigen, wofür Österreich steht."

Rückfragen & Kontakt:

Staatssekretariat für Integration

Pressereferat

1010 Wien, Minoritenplatz 9

Tel.: +43 1 53126-7005

kristina.rausch @ bmi.gv.at