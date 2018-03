FPÖ-Höbart: Herzlich willkommen in der Realität, Herr "Professor" Karner!

ÖVP-Landesgeschäftsführer Karner sollte besser recherchieren!

Wien (OTS) - Der Landesparteisekretär der FPÖ NÖ, NAbg Ing. Christian Höbart, muss aktuell über die Aussagen des niederösterreichischen ÖVP-Landesgeschäftsführers Gerhard Karner vom letzten Donnerstag schmunzeln.

"Karner verfolgt doch die Geschehnisse rund um die FPÖ NÖ immer mit viel 'Liebe' und 'Akribie', dennoch kann er nicht zwischen einem Landesparteisekretär und einem Landesgeschäftsführer unterscheiden, sonst würde er ja nicht von meinem 'Vorgänger Huber' schreiben. Für 'Herrn Professor' Karner zum Mitschreiben: LAbg. Martin Huber ist nach wie vor Landesgeschäftsführer, die Rolle des Landesparteisekretärs darf ich mit Leben erfüllen", so Höbart.

"Auch halte ich fest, dass in der FPÖ NÖ keine zusätzlichen Ämter geschaffen werden, ganz im Gegenteil, im Sinne einer positiven Organisationsentwicklung wurde die Rolle des statutarisch vorgesehenen und ehrenamtlichen Landesparteisekretärs vergeben, auch wenn dies der allmächtigen ÖVP hier in NÖ nicht passt. Die FPÖ NÖ wird auch zukünftig nicht im Kielwasser der ÖVP mitschwimmen: die FPÖ NÖ wird konstruktive, aber kantige Oppositionspolitik mit deutlichem Profil sicherstellen.", so Höbart abschließend.

