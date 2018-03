Die neue Kollektion von Heidi Klum ab sofort exklusiv bei Toys"R"Us in Österreich erhältlich

Haid (ots) - Nach dem erfolgreichen Launch in den USA ist die "Truly Scrumptious" Kollektion von Heidi Klum ab sofort auch in den österreichischen Toys"R"Us-Filialen erhältlich.

Das Warten hat ein Ende! Ab sofort ist die neue Kollektion von Modeikone und Vierfachmutter Heidi Klum auch in den österreichischen Filialen des weltgrößten Händlers für Spielwaren und Babyartikel erhältlich.

Die exklusiv für Babies"R"Us entworfene Kollektion, die den Namen "Truly Scrumptious" ("einfach fabelhaft") trägt, wird auch hierzulande für Begeisterung sorgen, ist sich Ingeborg Kümpers, Divisional Merchandise Manager bei Toys"R"Us, sicher:

"Die "Truly Scrumptious" Frühjahrskollektion ist eine Mode- und Accessoire-Linie für Babys im Alter von bis zu zwölf Monaten, die sich durch farbenfrohes Design, lustige Charaktere und viele liebevolle Details auszeichnet. Diese Kollektion wird nicht nur das Sortiment auf topmodische und trendige Art und Weise weiter ergänzen, sondern unterstreicht auch nachhaltig die Kompetenz von Toys"R"Us im Babybereich, die mit dem Babyshop "Babies"R"Us" seit Jahren konsequent entwickelt wurde."

Der besondere Fokus auf (werdende) Eltern und deren Nachwuchs überzeugte auch Heidi Klum davon, dass Babies"R"Us der ideale Partner für ihre Kollektion ist. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei der Modeikone: "Ich hoffe, dass Eltern und Kinder in der Kollektion die perfekte Kombination aus Coolness und Tragekomfort sehen, die mir beim Entwerfen besonders wichtig war."

Von dieser Kombination aus Coolness und Tragekomfort können sich ab sofort auch alle Eltern von Babys im Alter von bis zu zwölf Monaten überzeugen. Die "Truly Scrumptious" Kollektion umfasst dabei alles, was das Herz begehrt: von kurz- und langärmligen, farbenfrohen Bodys im praktischen Zweierpack über Jogger, bestehend aus Sweat und Hose sowie Hosen mit trendigen Kniepatches bis hin zu Kleidchen mit floralen Motiven und vielem mehr. Abgerundet wird die Kollektion durch die passenden Accessoires wie etwa Mützchen und Söckchen.

"Man merkt der Kollektion deutlich an, dass Heidi selbst Mutter von vier Kindern ist. Sie zeichnet vor allem aus, dass die Einzelteile, sowohl für die Mädchen als auch für die Jungs, eine ausgezeichnete Qualität haben - was oberste Priorität hat - gleichzeitig aber praktisch, toll kombinierbar, pflegeleicht und dennoch stylisch sind", führt Anke Weiler, Einkäuferin für den Bereich Bekleidung bei Toys"R"Us, aus.

"Liebevolle Verzierungen wie Rüschen und Applikationen sowie coole, kindgerechte Motive machen die "Truly Scrumptious" Kollektion zum 'Must Have' der Saison", so Anke Weiler weiter. Die "Truly Scrumptious" Kollektion ist ab sofort in den österreichischen Toys"R"Us-Filialen erhältlich.

