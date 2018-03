GSK unterstützt EU-Plattform Mundgesundheit

MEP Karin Kadenbach stellt Mundgesundheitsziele 2020 vor

Durch Erziehungsinitiativen Bewusstsein stärken

Aufforderung zur öffentlichen Beteiligung an Diskussion

Die von GSK mitgegründete und gesponserte Oral Health Platform hat im Vorfeld des World Oral Health Day 2013 am 20. März die Ziele zur Mundgesundheit in Europa bis zum Jahr 2020 präsentiert. Die österreichische Abgeordnete Karin Kadenbach setzt sich als Mitglied des Europäischen Parlaments für verbesserte Datensammelsysteme, Richtlinien zur Gesundheitsprävention sowie bessere Gesundheitserziehung und Bewusstseinsschaffung ein.

Am 20. März 2013 ist World Oral Health Day. Der im letzten Jahr von der europäischen Oral Health Platform veröffentlichte Bericht hat aufgezeigt, dass die derzeitigen Ausgaben der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Mundgesundheit von rund Euro 79 Milliarden in 2012 bis zum Jahr 2020 auf 93 Milliarden Euro anwachsen könnten, sollten entsprechende Aktionen ausbleiben. Besonders hingewiesen wurde auf Mundgesundheitsprobleme von älteren Personen, Kindern und Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren.

Mundgesundheits-Ziele bis 2020: Aufruf zur breiten Beteiligung

Bei einem Round Table Anfang März im Europäischen Parlament in Brüssel hat die Österreicherin Karin Kadenbach (MEP, Mitglied des Europäischen Parlaments für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Nahrungssicherheit) die regionalen Ziele der Plattform für bessere Mundgesundheit in Europa bis 2020 vorgestellt:

Verbesserte Datensammelsysteme

Richtlinien zur Gesundheitsprävention

Gesundheitserziehung und Bewusstseinsschaffung

Bei einer Änderung des Vorsorgeverhaltens spielt Erziehung eine wesentliche Rolle. Dazu gehören auch einfache Maßnahmen wie der regelmäßige Zahnarztbesuch, zweimal täglich Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta zu putzen und weniger zuckerhaltige Nahrung und Getränke zu konsumieren.

Wie der in 2012 veröffentlichte Bericht zur Mundgesundheit gezeigt hat, sind messbare Ziele und die Entwicklung eines Systems zur Sammlung von hochqualitativen Daten erforderlich, um die Auswirkungen von Präventionsmaßnahmen messen und Richtlinien und Strategien auf allen Regierungsebenen erstellen zu können.

Die Sammlung von soliden Vergleichsdaten ist ebenso wichtig wie die Beteiligung von Ärzten, Politikern und anderen Interessensgruppen. Entscheidungsträger in der Politik sind aufgefordert, sich als Teil der gemeinsamen Aktion vom Europäischen Parlament zu chronischen Krankheiten den Zielen 2020 anzuschließen und konkrete Handlungen zu vereinbaren. Einzelpersonen und Organisationen können bis 31. Dezember 2013 ihre Ideen und Meinungen einbringen.

Die finalen Ziele werden gemeinsam mit einem Vergleichsbericht der europäischen Länder beim 2. Europäischen Gipfeltreffen zur Mundgesundheit in Brüssel rund um den World Oral Health Day 2014 präsentiert.

Bessere Mundgesundheit in Europa

Orale Krankheiten sind nach wie vor eine große öffentliche Gesundheitsherausforderung in Europa. Das zeigt etwa der 5 - 10%-ige Anteil an den öffentlichen Ausgaben für Gesundheit, die Kosten der EU-Mitgliedsstaaten liegen schätzungsweise bei 70 Milliarden Euro pro Jahr.

GSK unterstützt die 2010 gegründete Plattform "Bessere Mundgesundheit in Europa", eine gemeinsame Initiative der European Association of Dental Public Health und der Association for Dental Education in Europe, um auf Probleme in der Mundgesundheit und auf die damit verbundenen Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit aufmerksam zu machen. GSK setzt sich auch für einen gemeinsamen Ansatz in der Europäischen Mundgesundheitspolitik ein.

Die Plattform ist überzeugt davon, dass Entscheidungsträger in Europa die Situation durch verstärkten Fokus auf die Promotion von Mundgesundheit und Prävention von damit verbundenen Krankheiten auf kostengünstige Art und Weise weiter verbessern könnten.

GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht.

