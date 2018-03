FP-Hofbauer: Rot-Grün in Simmering mutlos bei Ablehnung von Gewaltdemos

FPÖ-Resolutions gegen Gewaltexzesse bei Demonstrationen abgelehnt

Wien (OTS) - Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, welches hochgehalten werden soll, erklärt der Simmeringer FPÖ-Gemeinderat Manfred Hofbauer. Wenn es bei Demos wie etwa auch im Umfeld des Akademikerballes am 1. Februar zu massiven Gewaltausbrüchen gegen friedliche Bürger kommt, so gehört dies jedoch mit allen Mitteln unterbunden. Bei dieser Veranstaltung wurden Ballbesucher von linksradikalen Randalierern, die zum Teil sogar aus dem Ausland herangekarrt wurden, bespuckt, mit Farbe beschüttet und attackiert.

Um gegen solche Gewaltexzesse ein Zeichen zu setzen, brachte die FPÖ-Simmering unter der Führung von Klubobfrau Sonja Bauernhofer bei der Bezirksvertretungssitzung im Februar folgenden Resolutionsantrag ein: "Die Simmeringer Bezirksvertretung distanziert sich klar und eindeutig von den gewalttätigen Demonstrationen des 1. Februar 2013."

Mehr als befremdend war die darauffolgende Debatte. Mit gespieltem Entsetzen und abstrusen Worthülsen versuchte ein SPÖ-Mandatar die linken Gewaltausbrüche und Menschenhatz vom 1. Februar 2013 zu verharmlosen und so die Ablehnung durch die SPÖ zu begründen, der die Grünen wie so oft sklavisch folgten. Gewaltexzesse bei linken Demos gehören für Rot-Grün also offenbar zum guten Ton, hält Hofbauer fest. (Schluss)otni

