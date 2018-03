Kappel: Klare Absage an neue Steuerbelastungen für Wien

SPÖ will Immo-Steuer einführen und U-Bahn-Abgabe weiter erhöhen

Wien (OTS/fpd) - Eine klare Absage an die von Wiens SPÖ-Finanzstadträtin Brauner und Wohnbaustadtrat Ludwig geplanten neuen Steuerbelastungen für Wien erteilt die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Dr. Barbara Kappel. "Wir brauchen weder eine neue Immobiliensteuer noch eine weitere Erhöhung der U-Bahn-Abgabe. Das Wiener Finanzressort soll endlich die notwendigen Strukturreformen durchführen, um die Ausgaben zu senken, anstatt neue Steuern einzuführen und wieder die Wiener zur Kasse zu bitten", sagt Kappel.

Mit der geplanten neuen Immobiliensteuer oder Infrastrukturabgabe sollen laut Wohnbaustadtrat Ludwig ab dem kommenden Jahr Wohnungseigentümer mit einer Steuer in Höhe von 20 bis 25 Cent pro Quadratmeter Nutzfläche belastet werden. Die Stadt erwartet sich dadurch Mehreinnahmen von 100 Millionen Euro für das Budget. "Wir lehnen diese neue Steuer grundsätzlich ab. Die rot-grüne Wiener Stadtregierung bekommt mangels Reformen die Ausgabenseite des Budgets nicht in den Griff, deshalb müssen die Einnahmen laufend erhöht werden", sagt Kappel, "seit Beginn der rot-grünen Koalition im Herbst 2010 erlebt Wien eine enorme Steuer- und Abgabenerhöhung, die Einnahmen steigen um rund 1,2 Milliarden Euro an und gleichzeitig steigt die Gemeindeverschuldung."

Die Wiener U-Bahn-Abgabe, eine Dienstgeberabgabe, die einzigartig in Europa ist, wurde erst im letzten Jahr fast verdreifacht. Künftig soll die Abgabe laut Auskunft von Finanzstadträtin Brauner nicht mehr pro Mitarbeiter, sondern je nach Wertschöpfung des Unternehmens eingehoben werden. "Nicht einmal im Wiener Finanzressort ist klar, wie der Begriff Wertschöpfung zu definieren ist. Die SP-Finanzstadträtin kündigt eine Steuererhöhung an, ohne zu wissen, welche Bemessungsgrundlage dafür heranzuziehen ist. Die Wiener Betriebe sind seit der rot-grünen Regierungsübernahme im Herbst 2010 schon genug belastet worden. Wir brauchen keine Erhöhung der U-Bahn-Abgabe, sondern eine ersatzlose Streichung derselben", sagt Kappel. (Schluss) hn

