Neu bei MANZ: Der erste umfassende SV-Kommentar Österreichs

Sämtliche Bereiche der Sozialversicherung in einem Werk - auch online

Wien (OTS) - Das österreichische Sozialversicherungsrecht ist eine komplexe und änderungsanfällige Materie. Dementsprechend schwierig war es bisher für den Rechtsanwender, den Überblick zu behalten und "up to date" zu bleiben.

Hier setzt der soeben bei MANZ erschienene "SV-Komm" an: Er deckt erstmals in Österreich sämtliche Bereiche der Sozialversicherung ab:

ASVG und APG werden als Leitgesetze tiefgreifend kommentiert - mit gesicherter Judikatur, Expertenmeinungen und Literatur auch für wirklich heikle Fragen.

Erläuterung wichtiger GSVG-Paragrafen.

BSVG, B-KUVG und NVG werden in die Kommentierung einbezogen, soweit es Abweichungen von den Leitgesetzen gibt.

Mit besonderem Fokus auf das Unionsrecht.

Renommierte AutorInnen - allesamt ExpertInnen aus Verwaltung, Justiz, Universität und Praxis - bieten eine sorgfältige Aufarbeitung der Judikatur, einen umfangreichen Nachweis der wichtigsten Literatur und geben Antworten auf bisher ungeklärte Rechtsprobleme.

Das Faszikelsystem mit "Austauschheftchen" erleichtert die Aktualisierung. Der SV-Komm ist auch über die MANZ Online Bibliothek zugänglich. Für das Druckwerk gilt der Subskriptionspreis von Euro 348,- (bis 31.5.2013).

Die Herausgeber

Hon.-Prof. SP des VwGH iR Dr. Rudolf Müller, Mitglied des VfGH, ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler und Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil, alle Fachbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht der Universität Salzburg.

Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg.): Der SV-Komm.

MANZ 2013. 2392 Seiten, 1. - 67. Lfg. in 3 Leinenmappen. Euro 398,-(Subskriptionspreis bis 31.5.2013: Euro 348,-). ISBN 978-3-214-09434-8

