Lungenkrebsdiagnostik gewinnt an Bedeutung

Wien (OTS) - In der modernen Lungenkrebstherapie werden molekulare Diagnoseverfahren immer wichtiger. Auf der neuen Internetseite www.lungenkrebs-testen.at von Pfizer Österreich erfahren Patienten und deren Angehörige mehr über diese Analyseverfahren und ihre Bedeutung für die Diagnose und Therapie von Lungenkrebs.

Diagnose Lungenkrebs

In Österreich erkranken jedes Jahr etwa 4.000 PatientInnen an einem Bronchialkarzinom, etwa 3.500 Menschen sterben jährlich an dieser Tumorerkrankung (1). In etwa 85 Prozent der Fälle handelt es sich dabei um ein sogenanntes nicht kleinzellige Bronchialkarzinome (non small cell lung cancer, NSCLC), von denen sich etwa 75 Prozent bei der Erstdiagnose bereits in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium befinden oder eine Metastasierung aufweisen (2).

Neueste Forschungsergebnisse haben das Verständnis für diese Erkrankung und deren Therapiemöglichkeiten grundlegend verändert. Man hat herausgefunden, dass bestimmte genetische Veränderungen in Krebszellen in einigen Fällen als Angriffspunkte für eine gezielte Therapie genutzt werden können. Insbesondere beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom werden daher zunehmend Arzneimittel eingesetzt, die auf die genetische Beschaffenheit von Tumoren ausgerichtet sind. Es hat sich gezeigt, dass diese so genannten "personalisierten Therapien" bei bestimmten Patientengruppen sehr gute Erfolgsaussichten bieten und das Spektrum der herkömmlichen Behandlungsmethoden (wie z.B. Chemo- oder Strahlentherapie) erweitern.

Die Anwendung personalisierter Krebstherapien setzt allerdings voraus, dass das Tumorgewebe zuvor einem molekularbiologischen Test unterzogen wird. Die hierbei angewandten Analyseverfahren und ihre Bedeutung für Diagnose und Therapie von Lungenkrebs stehen im Mittelpunkt der Internetseite www.lungenkrebs-testen.at, die sich in erster Linie an Patienten und deren Angehörige richtet. Neben medizinischen Informationen bietet die Internetseite auch praktische Services, so kann z.B. der gesamte Inhalt als PDF heruntergeladen oder seitenweise ausgedruckt werden.

