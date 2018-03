FPÖ-Strache fordert Garantieerklärung für österreichische Sparkonten

Wien (OTS) - Angesichts der dramatischen Banken-Situation in Zypern, forderte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache heute eine Garantieerklärung der SPÖ/ÖVP-Bundesregierung, für die Sparkonten der Österreicher. "Die Österreicher haben mit ihrem Steuergeld schon genug für marode Pleitestaaten gezahlt. Einen derartigen Diebstahl wie sie die zypriotischen Banken an ihren eigenen Kunden begehen, darf es in Österreich nicht geben", so Strache.

Da Zypern eine sehr kleine Volkswirtschaft sei und daher auch weit davon entfernt sei, "systemrelevant" zu sein, wie es für eine Rettung prinzipiell gefordert werde, könne man davon ausgehen, dass die aktuelle Zwangsmaßnahme in Zypern lediglich eine Generalprobe für ganz Europa darstelle, warnte Strache. Daher werde die FPÖ alle parlamentarischen Mittel ausschöpfen, um der österreichischen Bundesregierung eine Garantieerklärung abzuringen, die eine derartige Enteignung in Österreich unmöglich mache, betonte Strache.

Die enge Verflechtung Zyperns mit Griechenland lasse jede Hilfe, analog zum griechischen Vorbild, rasch zum Fass ohne Boden verkommen. Zumindest hänge dieses drohende Szenario realistisch in der Luft, so Strache. Andererseits wäre Zypern ein idealer Kandidat für ein Euro-Ausstiegsszenario, an dem sozusagen exemplarisch unter Beweis gestellt werden könnte, wie die Entwicklung in diesem Fall verlaufen würde. "Aufgrund der engen Verflechtung und der ähnlichen Wirtschaftsstruktur könnten wertvolle Rückschlüsse für Griechenland gezogen werden", so Strache. Demnach sei die Zwangsenteignung der zypriotischen Sparer nichts anderes als ein "Laborexperiment" in der Euro-Ökonomie, zeigte Strache die Skrupellosigkeit der EU-Führung auf.

Zypern wäre im Ausstiegsfall ein Beispiel dafür, dass ein Exit aus der EWWU nicht automatisch eine Abkoppelung vom EU-Binnenmarkt bedeuten müsse. Im Gegenteil: "Brüssel wäre endlich genötigt, einen rechtlichen Rahmen für diese Variante zu entwickeln", so Strache, denn es könne selbstverständlich kein Interesse daran bestehen, das "freie" Zypern in die Arme der Türkei bzw des türkischen Teils zu treiben.

Zypern habe nicht zuletzt wegen seines unlauteren Verhaltens wenig Nachsicht verdient: Ein kannibalisierend niedriger Körperschaftsteuersatz sei ebenso wenig vertrauenserweckend wie die massiven Investitionen russischer Oligarchen auf der Insel, so Strache. "Die kleinen Zypriotischen Sparer haben das freilich nicht zu verantworten, sondern sind ein weiteres Opfer der Brüsseler Banken- und Spekulantenlobbyies", so Strache.

