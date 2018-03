Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Univ.Prof. Dipl.Ing. Gustav Peichl zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Univ.Prof. Dipl.Ing. Gustav Peichl zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seine unverzichtbare Arbeit sowohl als Architekt als auch als Grafiker dankt. "Ihre Arbeiten als Architekt haben nicht nur das Erscheinungsbild Wiens maßgeblich geprägt, sondern auch in vielen anderen Städten Spuren hinterlassen. Als einer der bedeutendsten Karikaturisten Österreichs besitzen Sie die Fähigkeit, ihre messerscharfen Beobachtungen in Ihren Feder- und Bleistiftzeichnungen festzuhalten und decken das Wesen menschlicher Verhaltensweisen in Politik und Gesellschaft auf. Als Professor und Rektor an der Akademie der bildenden Künste Wien haben Sie es verstanden, Ihre pädagogischen Fähigkeiten einzusetzen, um einen hoch qualifizierten Nachwuchs heranzubilden", so der Bundespräsident wörtlich

