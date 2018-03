Neues Geschäftsfeld für hobex: Einstieg in den Bereich E-Commerce

Auch Kreditkartenzahlungen für Onlineshops ermöglicht / Universalanbieter beim bargeldlosen Zahlen

Salzburg (OTS/wnd.at) - Das auf bargeldlosen Zahlungsverkehr spezialisierte österreichische Unternehmen hobex erweitert sein Geschäftsfeld und steigt in den Bereich E-Commerce ein. Neben der Abwicklung über Kassenterminals bietet die Firma mit Stammsitz in Salzburg ab sofort auch Lösungen für Kreditkarten-Zahlungen auf Webseiten an. Der österreichische Marktführer im Tourismus verarbeitet derzeit jährlich rund 14 Mio. Transaktionen.

"Wir sind mit dem neuen Service nun endgültig Komplettanbieter im Bereich des bargeldlosen Zahlens", zeigt sich hobex-Vorstand Christian Erasim erfreut. "Die Entwicklung unserer neuen Lösungen für Onlineshops tragen der großen Nachfrage unserer Kunden Rechnung. Sie profitieren in hohem Maße davon, vor Ort künftig nur mehr einen Ansprechpartner für alle Abwicklungen von Kartenzahlungen zu haben -egal ob an der Hotelrezeption, der Handelskassa oder virtuell über die Homepage."

Für die Anbindung von Internetshops an sein Zahlungssystem stellt hobex einfache und sichere Produkte zur Verfügung. Bei der optischen Gestaltung haben Kunden alle Freiheiten und können die Bezahlseite problemlos an das Design ihres Internetauftritts anpassen

