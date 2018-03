Floridsdorf: Provence-Bilder und Operetten-Melodien

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") zeigen Christine und Robert Walzer am Mittwoch, 20. März, eine "Audiovisuelle Dia-Show". Unter dem Titel "Souvenirs de Provence" laden die zwei Reise-Fotografen die Zuseher zu einem Streifzug durch den Südosten Frankreichs ein. Der bunte Bilderbogen reicht vom Liebreiz der Landschaft bis zu architektonischen Schmankerln. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis, Spenden werden gerne angenommen. Am Donnerstag, 21. März, heißt das Motto "Operette sich wer kann!": Ab 19.00 Uhr interpretieren Michael Schneider (Bariton) und Yu Chen (Klavier) die schönsten Melodien aus der Welt der Operette und der Humor kommt dabei nicht zu kurz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Informationen über Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Kultur im Schlössl" holen Interessierte unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (zeitweise Anrufbeantworter) ein. E-Mails an die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

