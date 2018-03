Brigittenau: Viktor Matejka - Hommage zum 20. Todestag

Gesprächsabend im "Aktionsradius Wien"-Lokal am 19. März

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) veranstaltet am Dienstag, 19. März, einen Abend im Zeichen des Gedenkens an Viktor Matejka (4.12.1901 - 2.4.1993). Beginn der Veranstaltung mit dem Titel "Viktor Matejka - Hommage zum 20. Todestag" ist um 19.30 Uhr. Mit einigen Wegbegleitern Matejkas betrachtet die Wiener Künstlerin Florentina Pakosta das Wirken des Kulturpolitikers, Schriftstellers und KZ-Häftlings. Viktor Matejka war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Kulturstadtrat Wiens, wurde 1991 zum "Bürger der Stadt Wien" ernannt und 1998 erfolgte die Namensgebung für die "Viktor Matejka-Stiege" im 6. Bezirk. Florentina Pakosta besitzt Stücke aus dem Nachlass von Viktor Matejka. Das Leben Matejkas beleuchten Anna Hauer, Hans Pircher, Peter Paul Wipplinger, Urs Bircher, Hermann Painitz, Philipp Maurer und andere Teilnehmer. Biografische, politische und künstlerische Aspekte kommen an dem Abend zur Sprache. Der Eintritt kostet 8 Euro. Information: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

o Allgemeine Informationen: Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at