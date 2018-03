Plan Software GmbH erhält INNOVATIONSPREIS-IT 2013 der Initiative Mittelstand

Unter dem Motto "We share Innovation" wurde der INNOVATIONSPREIS-IT in diesem Jahr unter Schirmherrschaft des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums auf der CeBIT in Hannover vergeben. Mit diesem Preis sollen herausragende mittelstandsorientierte Lösungen aus der IT-Branche gewürdigt werden.

Die Fachjury aus Professoren, Branchenvertretern, IT-Experten und Fachjournalisten hatte insgesamt 4.900 Bewerbungen zu prüfen, um in verschiedenen Kategorien die innovativsten und hervorragendsten IT-Lösungen zu ermitteln.

Beim diesjährigen Wettbewerb wurde das Saarbrücker Softwarehaus Plan Software GmbH für seine IT-Lösung "easyKAT® " als Sieger ausgezeichnet.

easyKAT® ist eine Lösung für den Vertrieb komplexer und variantenreicher technischer Produkte, wie sie z.B. vom deutschen Maschinenbau angeboten werden.

Insbesondere mittelständische Unternehmen können damit ohne kostenintensives externes Dienstleistungsprojekt selbstständig einen leistungsfähigen Angebotskonfigurator aufbauen, pflegen und einsetzen.

Die fortschrittliche Softwaretechnologie von easKAT® ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern und Kunden, auf Endgeräten aller Art - vom herkömmlichen PC bis zum neuesten Tablet oder Smartphone - Anfragen, Angebote und Aufträge zu erstellen.

Auch das eigene Vertriebsmodell für easyKAT® hat Plan Software am Bedarf kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet: So wird das Produkt auch als Cloud-Lösung angeboten, was für die Unternehmen insbesondere bedeutet, dass keine Bindungsfristen bestehen und größere Anfangsinvestitionen entfallen. www.plansoft.de

