Termine am 18. März in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Osteraktion in der Ganztagsmittelschule Kinkplatz mit StR Oxonitsch (14., Kinkplatz 21/1) 10.00 Uhr, Pressegespräch "Die Wiener Stadtgärten starten in die Saison" mit StRin Sima und Stadtgartendirektor Weisgram (Wiener Stadtgärten, 3., Johannesgasse 35) 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Alle Meschugge? Jüdischer Witz und Humor" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien "Armutsfalle Wohnen - Rot-Grün kassiert ab: Der Gemeindebau als Armenhaus" mit 2. LTP Herzog und GR Wansch (Rathaus, Medienraum der FPÖ-Wien, Stiege 6, Halbstock, Zimmer 239) 11.00 Uhr, Fototermin: "Spatenstich für neuen Kindergarten im Wilhelminenspital" mit StRin Wehsely, GD Marhold, BV Prokop und Margit Tauber, Bereichsleiterin Kindergärten und Horte der Wiener Kinderfreunde (16., Grundstück vis-à-vis von Johann-Staud-Straße 4) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Tobias Breitschädel sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Hans Dufek, Dr. Ernst Kallinger und Walter Nekham durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 17.30 Uhr, Präsentation erster Ergebnisse des forum wien.welt.offen mit u.a. StRin Frauenberger (Cafe Landtmann Bel Etage, 1., Oppolzergasse 6, Mezzanin)

