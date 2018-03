Raiffeisen in Wien: Online Bargeldtransfer weltwelt - schnell, zuverlässig und günstig

Für MigrantInnen über ELBA Internet kostengünstiger Western Union Online Bargeldtransfer

wien (OTS) - "Geld innerhalb weniger Minuten rund um den Globus versenden: Ein Klick und der Empfänger im gewünschten Land kann den gesendeten Betrag in bar an einem von über 510.000 Western Union Vertriebsstandorten weltweit abholen - das ist ein besonders attraktives Online-Angebot, gerade für unsere Kunden, die aus zugewanderten Familien stammen", freut sich Generaldirektor Stv. Georg Kraft-Kinz, von Raiffeisen in Wien über die Zusammenarbeit mit Western Union. Per Raiffeisen ELBA-Internet ist der Service von Western Union Online eine attraktive und zuverlässige Variante zu anderen Transferwegen.

Schnell, zuverlässig und einfach

Kraft-Kinz unterstreicht die Vorteile. "Türkei, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro und in den Kosovo, rund um den Globus - mit Raiffeisen Elba Internet versenden unsere Kunden ab sofort Bargeld online, schnell, zuverlässig und einfach."

Zu besonders günstigen Konditionen (bereits ab 6,- EUR) wird dieser Western Union Bargeldtransfer für Raiffeisenkunden in die klassischen Zuwanderungsstaaten angeboten.

"Schneller als Sie Bargeldtransfer sagen können" lautet die Botschaft auf Plakaten und Informationsbroschüren und unterstreicht damit die rasche Abwicklung der Online-Transaktion. Innerhalb von Minuten nach dem Versenden steht das Geld im Zielland - abhängig von Öffnungszeiten und Zeitzonen - zur Abholung zur Verfügung.

Raiffeisen wirbt um Kunden aus zugewanderten Familien

Mit dem neuen Produkt "Bargeldtransfer online" baut Raiffeisen in Wien die führende Position im Bereich Ethnobanking weiter aus. Angesprochen werden damit grundsätzlich alle Raiffeisenkunden, die regelmäßig Bargeld ins Ausland transferieren möchten, aber besonders MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei.

In Österreich leben zusammen rund 1 Mio. Menschen mit Migrationsgeschichte aus den Balkanstaaten sowie der Türkei. "Für diese Zielgruppe ist das neue Produkt besonders interessant . Das ist ein weiterer Baustein in unserem Einsatz für diese Kunden um die wir uns bemühen", erklärt Kraft-Kinz.

Unter der Bezeichnung "Ethnobanking" startete Raiffeisen in Wien 2008 dieses offensive Werben um zugewanderte Menschen als Kunden und Mitarbeiter und betrat damit einen bis dahin noch kaum begangenen Weg in Wien.

www.raiffeisenbank.at/ethnobanking

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Öffentlichkeitsarbeit

Peter Wesely

peter.wesely @ raiffeisenbank.at

Tel.: 05-1700-93004