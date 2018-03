Forbes Travel Guide 2013: Sterneregen für Peninsula Hotels

Hongkong (ots) - Die Hotelgruppe The Peninsula Hotels kann in diesem Jahr gleich mehrere Top-Platzierungen im Forbes Travel Guide 2013 verzeichnen, dem Reiseführer des renommierten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins. Neben den Peninsula Hotels in New York, Beverly Hills und Chicago, die zum vierten Jahr in Folge mit jeweils fünf Sternen ausgezeichnet wurden, erhielten auch die Häuser in Hongkong und Shanghai jeweils erneut die höchste Bewertung.

Auch in der Kategorie "Spa" erzielten die Hotels der Gruppe erste Plätze: Mit jeweils fünf Sternen ehrte der Forbes Travel Guide die Peninsula Spas in New York, Hongkong und Shanghai.

Der vielbeachtete Forbes Travel Guide bewertet bereits seit 1958 Hotels, Restaurants und Spas auf der ganzen Welt. Das Forbes Travel Team besteht aus erfahrenen Reiseprofis, die unter anderem Service, Personal und Einrichtung beurteilen.

