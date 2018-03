EANS-Adhoc: Mikron Holding AG / Mikron erzielt weitere Ertragsfortschritte

18.03.2013

Medienmitteilung zum Geschäftsbericht 2012

Mikron erzielt weitere Ertragsfortschritte

Biel, 18. März 2013, 7.00 Uhr. Mit einem Umsatz von CHF 235,3 Mio. (Vorjahr: CHF 210,9 Mio., +12%) und einem EBIT von CHF 11,2 Mio. (Vorjahr: CHF 9,4 Mio., +19%) hat die Mikron Gruppe im Geschäftsjahr 2012 ihre Profitabilität erneut verbessert. Für das laufende Jahr erwartet Mikron eine weitere leichte Steigerung der EBIT-Marge.

In einem für die Schweizer Exportindustrie schwierigen Umfeld mit starkem Schweizer Franken und abgeschwächter Nachfrage nach Investitionsgütern in der zweiten Jahreshälfte ist es der Mikron Gruppe 2012 gelungen, weitere Ertragsfortschritte zu erzielen. Aufgrund der verbesserten Profitabilität sowie der weiterhin sehr soliden Bilanz beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 0.15 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.12).

Bestellungen und Umsatz

Die Nachfrage nach Produkten der Mikron Gruppe hielt sich im Jahr 2012 auf gutem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte die Mikron Gruppe den Bestellungseingang um 5% auf CHF 236,3 Mio. (Vorjahr: CHF 225,0 Mio.). Beim Umsatz erreichte Mikron eine Steigerung um 12% auf CHF 235,3 Mio. (Vorjahr: CHF 210,9 Mio.). Akquisitionsbereinigt, das heisst ohne Berücksichtigung des Umsatzes der Mikron Berlin, erreichte die Gruppe ein Umsatzwachstum von 5%. Die Automobil- sowie die Pharma- und Medizinalgeräteindustrie blieben - mit insgesamt zwei Drittel Anteil - die wichtigsten Absatzmärkte von Mikron. Rund 80% der Aufträge stammten 2012 von europäischen Kunden. Aber auch in anderen Regionen erzielte Mikron im Berichtsjahr gute Erfolge. Das Geschäftssegment Automation gewann beispielsweise in den USA verschiedene neue Kunden mit Potenzial für zukünftige Aufträge hinzu und nahm insgesamt 47% mehr Bestellungen entgegen als 2011. Das mit einem hohen Auftragsbestand ins Jahr 2012 gestartete Geschäftssegment Machining erhielt im zweiten Halbjahr deutlich weniger Bestellungen, was im vierten Quartal zu einem Umsatzrückgang, insbesondere im Werkzeuggeschäft, führte.

Gewinnentwicklung

Dank einer insgesamt guten zweiten Jahreshälfte 2012 verbesserte die Mikron Gruppe den EBIT um 19% auf CHF 11,2 Mio. (Vorjahr: CHF 9,4 Mio.), was 4,8% des Umsatzes entspricht. Während das Geschäftssegment Machining mit einer EBIT-Marge von 7,4% die Profitabilität erneut steigerte, ist das Betriebsergebnis im Geschäftssegment Automation mit CHF -1,6 Mio. noch immer ungenügend. Die währungsbedingten Wettbewerbsnachteile, die Verzögerungen und Mehrkosten bei einigen Projekten und die ungenügende Auslastung im ersten Halbjahr 2012 hinterliessen bei Mikron Automation deutlich negative Spuren.

Unternehmensergebnis und Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der Ertragssteuern resultierte für Mikron 2012 ein Unternehmensergebnis von CHF 8,5 Mio. (Vorjahr: CHF 7,1 Mio., +20%). Die Eigenkapitalquote ist mit 66% nach wie vor sehr solide.

Geldfluss

Den betrieblichen Cashflow konnte die Mikron Gruppe 2012 erneut steigern; er betrug CHF 9,8 Mio. Diese Mittel flossen im Berichtsjahr beispielsweise in Infrastrukturprojekte, die Modernisierung des Maschinenparks, Innovationen, in die Akquisition der IMA Automation Berlin und in die Ausschüttung an die Aktionäre. Auch wenn im Berichtsjahr die flüssigen und geldnahen Mittel um CHF 0,6 Mio. abgenommen haben, ist die Mikron Gruppe weiterhin faktisch schuldenfrei.

Ausblick

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bleibt auch 2013 ungewiss. Mikron rechnet mit einer Stagnation in Europa sowie mit leichtem Wachstum in Asien und in den USA. Für die Pharma- und Medizinalgeräteindustrie geht die Gruppe von einer stabilen Nachfrage aus, während sich das Marktsegment Automobil in Europa kurz- und mittelfristig rückläufig entwickeln wird. Aufgrund des erstarkten Auftragsbestandes im Geschäftssegment Automation erwartet Mikron für 2013 einen Umsatz in der Grössenordnung von 2012, bei einer leichten Verbesserung der EBIT-Marge.

Schlüsselzahlen 2012 der Mikron Gruppe

CHF Mio.

(ausser Personal) 2012 2011 +/- Bestellungen 236,3 225,0 5% - Machining 123,6 148,3 -17% - Automation 113,0 77,1 47% Umsatz 235,3 210,9 12% - Machining 134,3 123,3 9% - Automation 101,2 88,1 15% Auftragsbestand 109,5 95,9 14% - Machining 51,2 61,7 -17% - Automation 58,3 34,2 71% Personalbestand 1093 972 12% - Machining 535 512 5% - Automation 554 455 22% EBIT 11,2 9,4 19% - Machining 9,9 7,1 39% - Automation -1,6 0,1 n.a. Unternehmensergebnis 8,5 7,1 20% Betrieblicher Cashflow 9,8 8,0 23% Bilanzsumme 231,1 219,1 6% Eigenkapitalquote 66,2% 67,6% 3%

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2012

Gleichzeitig mit dieser Medienmitteilung erscheint der Jahresabschluss als Geschäftsbericht 2012: www.mikron.com/reports

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt Fertigungs- und Automatisierungslösungen für hochpräzise Herstellungsprozesse. Verwurzelt in der Schweizer Innovationskultur ist Mikron ein weltweit tätiger, führender Anbieter für die Automobil-, die Medizinalgeräte- und Pharma-, die Konsumgüter-, die Schreibgeräte- und die Uhrenindustrie. Die beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining haben ihren Hauptstandort in Boudry und in Agno, Schweiz, mit zusätzlichen Produktionswerken in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die Mikron Gruppe beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende, die Mikron Kunden auf der Basis einer hundertjährigen Erfahrung in Hochleistungs- und Hochpräzisionsproduktion betreuen.

Investor-Relations-Kalender

09.04.2013, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2013, Biel

19.07.2013, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2013

Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).

