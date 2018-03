TIROLER TAGESZEITUNG vom 18. März 2013 - Leitartikel von Mario Zenhäusern - Kein Licht am Ende des Tunnels

Innsbruck (OTS) - Utl.: Aus Rentabilitätsgründen lehnt die Asfinag den Bau des Tschirgant-Tunnels ab. Entscheiden müssen letztlich aber nicht die Straßenerhalter, sondern die Politiker, und die müssen sich auch die Frage der Sinnhaftigkeit stellen.

raktisch jedes Wochenende staut es sich im Gurgltal, am Fernpass oder vor dem Lermooser Tunnel. Die Menschen entlang der Fernpass-Route werden vom Urlauberverkehr überrollt. Deshalb haben sie für das kategorische Nein des Asfinag-Vorstands zum Tschirgant-Tunnel wenig Verständnis. Der Verweis auf die mangelnde Rentabilität des Projekts ist zudem ein schwaches Argument, wenn es um die Sicherheit und Lebensqualität der Menschen geht, die hier leben müssen. Wer aufgrund der Verkehrs lawine Probleme hat, sicher die Straßenseite zu wechseln, dem sind Kosten-Nutzen-Rechnungen egal.

Die Entscheidung für oder gegen eine Lösung des Problems kann ohnedies keine wirtschaftliche, sondern muss eine politische sein. Die Verantwortlichen in Land und Bund müssen darüber befinden, ob die Belastung der Betroffenen jenes Maß übersteigt, das eine Investition von 200 Millionen Euro - so viel soll der Tschirgant-Tunnel kosten -rechtfertigt. Ist das der Fall, werden auch die Asfinag-Bosse umschwenken und das Projekt realisieren müssen.

Die Politik wird sich allerdings auch mit der Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen auseinandersetzen müssen. Bereits 1972 hat der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel den Satz "Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten" geprägt. An der bitteren Wahrheit dieser Aussage hat sich in den vergangenen 40 Jahren nichts geändert. Im Gegenteil:

Jeder Straßenneubau beweist, wie Recht Vogel damals hatte.

Deshalb ist der Ausbau der Fernpass-Route ein zweischneidiges Schwert. Den Vorteilen einer großzügigen Verkehrslösung (Zeitersparnis, mehr Sicherheit) steht die Gefahr gegenüber, dass die Ausbaustrecke neuen Verkehr anlockt. Fernpass und Tschirgant blockieren derzeit die kürzeste Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Italien. Mit jedem Hindernis weniger steigt die Zahl derer, die keine Umwege mehr in Kauf nehmen wollen.

Laut einer Studie von zwei Professoren der Universität Toronto hat die Verdoppelung der Straßen unweigerlich die Verdoppelung des Verkehrs zur Folge. Anders gesagt: Wer die Attraktivität einer Verbindung steigert, muss mit einer Erhöhung der Frequenz rechnen. Bei derart komplexen Problemstellungen testet man normalerweise, ob Vor- oder Nachteile überwiegen. Diese Chance bietet sich beim Nadelöhr Fernpass-Tschirgant nicht. Sind die Tunnel einmal gebaut, werden sie nicht wieder zugemauert. Was liegt, das pickt, wie s auf gut Tirolerisch heißt.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610