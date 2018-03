"Kleine Zeitung" Kommentar: "Verschleppen gilt nicht beim 'Amtsgeheimnis'"

Ausgabe vom 18.3.2013

Graz (OTS) - Das Reformziel ist nobel und wirklich herzeigbar:

Österreichs längst nicht mehr in diese Zeit passendes, sogar als Verfassungsrelikt festgezurrtes "Amtsgeheimnis" soll endlich, wie es in modernen Demokratien schon passiert ist, durch eine Informationspflicht der Behörden ersetzt werden. Geheimhaltung wird es auch bei uns bald nur noch in besonderen Fällen geben. Das ist jedenfalls offiziell die Devise und Absicht des SPÖ-Staatssekretärs im Kanzleramt, Josef Ostermayer.

Er hat auf Berichte über den wachsenden, gut organisierten und vernetzten Widerstand gegen die obrigkeitsstaatliche Geheimniskrämerei in Rekordzeit reagiert, binnen Tagen einen Entwurf für Verfassungsänderungen und Ideen für mehr Bürger-Durchblick präsentiert.

Auch die ÖVP zeigt sich sensibel, empfänglich und reaktionsschnell wie selten zuvor: Selbstverständlich müsse jetzt flott "ein gläserner Staat statt gläserner Bürger" her. Mit diesem schon ziemlich nach Marketinggag riechenden Spruch versuchte ihr Vorzeige-Staatssekretär Sebastian Kurz, mit der SPÖ Schritt zu halten. Mehr noch: Ihm gehen die Vorschläge des Koalitionspartners gar "nicht weit genug". Kurz geriert sich, als wäre es Schwarz immer schon ein Herzensanliegen gewesen, kritische Bürger strenge Blicke hinter Ämterfassaden werfen zu lassen.

So viel Dienstfertigkeit der Regierenden ist mehr als verdächtig. Denn es liegt auf der Hand, dass sie viel zu verlieren haben: Echte Transparenz bedeutet Machtverlust, weil dann nicht mehr hinter gut gepolsterten Türen, im Halbdunkel mehr oder minder beliebig bis willkürlich gefuhrwerkt, "verwaltet" werden kann. Informierte Bürger neigen nämlich dazu, unbotmäßige und unbequeme Fragen zu stellen. Und die könnten - weil es ja um unser aller Steuergeld geht - für die Verantwortlichen lästig bis abrupt karrierebremsend sein.

Daher ist Misstrauen angebracht. Was tut Rot-Schwarz tatsächlich, um das überfällige Amtsgeheimnis abzuschaffen? Beide Parteien bremsen und tricksen bereits im Detail: So macht sich die listige SPÖ für ein Bundes- und neun Landesgesetze über Informationsfreiheit stark. Für jede Region eigene Regeln. Na Mahlzeit, das fängt ja vielversprechend an.

Die ÖVP, äußerlich auch ganz Feuer und Flamme für mehr Informationsfreiheit, weist "auf die enorme Komplexität" des Themas hin und fordert eine parlamentarische Enquete mit Experten. Es ist zum Greifen, dass die Koalition nur Zeit gewinnen will bis zur Wahl im September. Bis dahin wird das leidige Thema zerredet - und danach begraben?****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at