Die schönste Kärntnerin ist gekürt!

Velden (OTS) - Tanja Doppelreiter heißt die neue Miss Kärnten 2013, die 18-jährige Studentin in Wirtschaft und Recht aus Klagenfurt setzte sich bei der Gala am 16. März im ausverkauften Casineum am See des Casinos Velden vor Daniela Kartnig (21, Sankt Jakob im Rosental) und Nadine Trinker (22, Bodensdorf) durch. Paris-Fan Tanja -Lieblingsschauspieler Ashton Kutcher - trat nach zwei offenen Wertungen (elegantes Kleid und Bikini) sowie einer verdeckten Wertung im "Kleinen Schwarzen" damit die Nachfolge von Jessica Cara an, die 2012 den Titel geholt hatte.

