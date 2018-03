Musik und Theater für Groß und Klein

Mehr als 400 Kinder und Erwachsene besuchten Auftritte von Straßenkehrer Emillio

Bregenz (OTS/VLK) - Auf Initiative von Kinder in die Mitte war "Emillio, der Straßenkehrer" in den letzten Wochen zu Gast in mehreren Vorarlberger Gemeinden. Die letzte von sechs Aufführungen fand am Freitag, 15. März 2013, im Landhaus in Bregenz statt. Insgesamt haben mehr als 400 Kinder und Erwachsene die Veranstaltungen besucht. "Eine schöne Gelegenheit, Groß und Klein für Musik und Theater zu begeistern", so das Resumee von Landesrätin Greti Schmid.

Die Auftritte von Straßenkehrer Emillio boten musikalisches Erzähltheater zum Mitsingen und Mitspielen für Kinder ab fünf Jahren und ihre erwachsenen Begleitpersonen. Ziel der rund 50-minütigen Aufführung war es, verschiedene Musikkulturen zu verbinden und Raum für musikalische Phantasien zu eröffnen.

Zum Inhalt: Emillio, ein Straßenkehrer, kehrt täglich tonnenweise Zeitungen von der Straße, um die Nachrichten zu vernichten, die die Menschen betrüben. Sein Wunsch ist es, die Menschen fröhlicher zu machen, seine Leidenschaft ist die Musik. Er macht Klänge und Töne mit allem, was ihm in die Hände fällt, selbst mit seinem Besen. Eine Ukulele, eine Gitarre, ein Akkordeon, ein griechisches Kleinbuzuki namens Baglama und vielerlei Klangzeug tauchen auf seinem Weg auf und auch das Publikum kann ihm helfen, wunderbare Klänge zu erzeugen.

