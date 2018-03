SP-Deutsch ad Strache: FPÖ hat NS-Vergangenheit nie bewältigt!

75ster Anschluss-Jahrestag: Strache stellt sich provokant ins Abseits

Wien (OTS/SPW) - "Ausgerechnet zum 75sten Jahrestag des Anschlusses Österreichs an Nazi-Deutschland behauptet Strache in der neuen Ausgabe des 'profil': 'Es bringt nichts, immer nur zurückzuschauen.' Das ist symptomatisch für die blaue Geschichtsvergessenheit. Und es ist einmal mehr ein Beleg dafür, dass die FPÖ die NS-Vergangenheit nie bewältigt hat! Während die Staatsspitze - Bundespräsident und Ministerrat - der Ereignisse des 12. März 1938 gedenken, stellt sich Strache so provokant ins Abseits", kritisierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Sonntag entsprechende Aussagen Straches.****

Deutsch erinnerte daran, dass die FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidatin Rosenkranz 2010 das Verbotsgesetz in Frage stellte und sich nie glaubwürdig vom Nationalsozialismus distanzierte. Dann kam die Causa rund um den Widerstand von FP-Gemeinderäten gegen die Aberkennung der Hitler-Ehrenbürgerschaften. Auch habe der Rechtsextremist Gottfried Küssel nach seiner Verurteilung in Teilen der FPÖ immer wieder Unterstützung gefunden. Auf der Homepage Alpen-Donau.info, die als wichtigstes Sprachrohr österreichischer Neonazis galt, wurde die FPÖ nicht umsonst als "Vorfeldorganisation" bezeichnet, auf deren Strukturen man "zurückgreifen" könne. Weiters seien blaue Jugendfunktionäre mit Einkaufstouren auf einschlägigen Websites aufgefallen. Und schließlich wurden 2011 zwei Wahlhelfer der FPÖ wegen Wiederbetätigung verurteilt, während sich auf Straches Facebook-Profil bis heute nationalsozialistische Slogans unter den Fan-Postings finden.

Abschließend unterstrich Deutsch: "Von der FPÖ gab es nie klare Worte zur NS-Vergangenheit. Strache hat mit seiner Polemik gegen das notwendige Erinnern die ambivalente blaue Geisteshaltung offen gelegt! Angesichts dessen kann niemand mehr behaupten, er habe nicht gewusst, für was die FPÖ steht" (Schluss) tr

