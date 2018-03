Rauch: Grünen-Verstoß gegen Anti-Korruptionsregelung?

Parteispenden von Klubs und Bildungseinrichtungen verboten -fragwürdige Promotionsstrecke

Wien, 17. März 2013 (ÖVP-PD) ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch stellt auf Grund der Berichterstattung in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Profil" die Frage in den Raum: "Haben die Grünen gegen die geltenden Anti-Korruptionsbestimmungen verstoßen?" Denn Fakt ist: Parteispenden von parlamentarischen Klubs und Bildungseinrichtungen an Parteien sind verboten. "Diese öffentlichen Mittel sind für den Bildungsauftrag der Parteiakademien sowie die Arbeit der Parlamentsklubs vorgesehen", betont Rauch. Das Parteiengesetz setzt hier klare Grenzen. Auch Sachspenden sind als Spenden definiert, die den Regelungen des Gesetzes unterworfen sind. "Eine vierseitige Promotionsstrecke im 'Standard', bezahlt vom Grünen Parlamentsklubs und der Grünen Bildungswerkstatt, hat einen Werbewert für die Grünen und könnte somit als Sachspende gewertet werden", so Rauch. Im Übrigen: Sollte der Auftragswert für die Einschaltung über 50.000 Euro liegen, sei auch eine unverzügliche Meldepflicht vorgesehen, erinnert der ÖVP-General. "Die Österreicher erwarten sich von der Politik zurecht Transparenz bei den Parteifinanzen und einen sauberen Umgang mit öffentlichen Mitteln."

"Gerade die Grünen-Spitze, die sich stets Transparenz auf ihre Fahnen heftet, sollte hier für lückenlose Aufklärung sorgen. Es wäre mehr als peinlich, wenn just die Grünen als erste Partei bloß gestellt wären, die sich nicht an die beschlossenen Gesetze halten", unterstreicht Rauch abschließend.

