BZÖ-Bucher: Zypern-Enteignung der Sparer ist Ende der Einlagensicherung!

Aufhebung der Einlagensicherung unglaublicher Dammbruch im europäischen Finanzsystem

Wien (OTS) - "Die kalte Enteignung der kleinen zypriotischen Sparer ist der Anfang vom Ende der hundertprozentig garantierten europaweiten Einlagensicherung. Nicht nur Oligarchen und Spekulanten verlieren, sondern auch jeder kleine fleißige Bürger unter 100.000 Euro Ersparnis wverliert über Nacht 6,75 Prozent seiner Vorsorge. Zypern hatte den Sparern - mittels Einlagensicherung bis 100.000 Euro - ihr Geld garantiert. Jetzt gilt die Einlagensicherung in der EU auf einmal nichts mehr. Ein unglaublicher Vertrauensbruch gegenüber den Sparern und ein Dammbruch im europäischen Bankensystem. Mit der Zypern-Enteignung ist die Einlagensicherung am Ende", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher. Es sei unverständlich, wie ohne Widerstand der EU-Staaten und insbesondere des österreichischen Bundesregierung dieser Anschlag auf das Vertrauen in die Sicherheit der Bankguthaben durchgesetzt werden konnte.

Der zypriotische Einlagensicherungsfonds deckte bisher bestehende Forderungen zu 100 Prozent bis maximal 100.000 Euro je Kunde und Bank ab. Die dafür nötigen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden am 24. Juli 2009 vorgenommen, nachdem die EU die neue Verordnung veröffentlicht hatte. Vorher waren in Zypern nur 90 Prozent der Einlagen abgesichert, bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro. Der Schutz galt seither für Einlagen in allen Währungen und nicht mehr nur ausschließlich für Einlagen in EU-Währungen. "Wenn diese erbärmlichen europäischen Enteignungs-Politiker so weitermachen, dann drohen uns solche brutalen Enteignungen auch bald in Ländern wie Österreich und Deutschland. Und die österreichischen Steuerzahler müssen für dieses Desaster auch noch blechen. Das ist ein Skandal. Auch Faymann und Spindelegger müssen endlich erkennen, dass diese Euro-Rettungspolitik gescheitert ist. Einzige Lösung ist ein Austritt der wirtschaftlich schwachen Länder aus der Eurozone und die Schaffung einer Euro-Kernzone", betont Bucher.

