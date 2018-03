ERINNERUNG: "Karriere mit Lehre! Auch für Mädchen?"

Vizepräsidentinnen von WKÖ und ÖGB laden zur Diskussion ein

Wien (OTS/ÖGB/WKÖ) - Nach wie vor sind Mädchen und junge Frauen bei Bildungswegen und Bildungschancen benachteiligt. Oft fehlt es an zielgruppengerechter Beratung, oft an den nötigen Rahmenbedingungen und oft auch am Mut, sich in einem Beruf, der nicht klassisch in das Rollenbild passt, eine Berufskarriere vorzustellen. Mit dieser Veranstaltung wollen die Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichische Gewerkschafts bund dieses Thema wieder einmal in den Vordergrund stellen. Neben ExpertInneninputs zur aktuellen Lage von jungen Frauen am Beginn ihrer Berufslaufbahn sollen auch Beiträge aus der Praxis zeigen, wo etwas gelingen kann.++++

"Karriere mit Lehre! Auch für Mädchen?"

Eine Veranstaltung von WKÖ und ÖGB

Datum: 18. März 2013

Uhrzeit: 10.00 bis 15:00 Uhr

Ort: ÖGB-Skybox

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

U2-Station Donaumarina

PROGRAMM

10:00 Uhr Begrüßung

Dr.in Sabine OBERHAUSER

Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

KommRin Renate RÖMER

Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich

10:30 Uhr Impulsreferate:

Mag.a Regine WIESER:

ÖIBF - Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung "Junge Frauen in der Berufsausbildung - Mythen und Fakten"

Mag. Wolfgang BLIEM

ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Berufswahlfreiheit: Chancen fördern!

Welchen Beitrag kann Information, Beratung und Orientierung

für Bildung und Beruf leisten?

anschl. Diskussion der Referate

13:00 Uhr Best Practice Beispiele: "Wie kann s gelingen?"

Dr.in Margarete BICAN

Geschäftsführerin - Verein Sprungbrett

KommR Helmut SCHROLL

Leitung Professional Education - Siemens AG Österreich

Lisa MAYR

Lehrling Informationstechnologie Technik - Siemens AG Österreich Reinhard RUBICKO

Ausbildungsleiter - KBA Mödling AG

14:00 Uhr Podiumsdiskussion "Karriere mit Lehre! Auch für Mädchen?" Dr.in Margarete BICAN

Lisa MAYR

Dr.in Sabine OBERHAUSER

KommRin Renate RÖMER

Reinhard RUBICKO

KommR Helmut SCHROLL

14:50 Uhr Resümee und Abschluss

