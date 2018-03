Sima: Zurück zur Natur - der Eckbach wird naturnah ausgebaut

Wien (OTS) - Kräftig angepackt wird derzeit von Studenten der BOKU und den Wasserbauexperten der MA 45: Gemeinsam renaturieren sie den Eckbach im Schwarzenbergpark in Neuwaldegg. Der Bachlauf und die Uferbereiche werden dieses Frühjahr im Bereich der Schwarzenbergallee naturnah umgestaltet. Umweltstadträtin Ulli Sima hat den Studentinnen und Studenten einen Besuch abgestattet und sich für die tolle Kooperation bedankt: "Mit der natürlichen Gestaltung dieses Bachabschnitts werten wir gemeinsam das dortige Erholungsgebiet auf und machen es zu einem puren Naturgenuss." Die Studierenden der Universität für Bodenkultur helfen mit beim Uferbefestigen und beim Pflanzenstecklinge-Setzen. Gerald Loew, Leiter der MA 45 - Wiener Gewässer freut sich: "Es ist schön zu sehen, dass so viele im Rahmen ihres Baupraktikums an diesem Projekt mitarbeiten und begeistert davon sind, in einer Großstadt Bäche natürlich zu gestalten".

So wird der Bach gestaltet und erlebbar gemacht

Neben der Hochwassersicherheit ist die Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit am Eckbach ein zentrales Anliegen der MA 45. Auf einem Abschnitt von 200 Metern wird die Pflasterung des Bachbetts entfernt und das Bachbett aufgeweitet. Es entstehen kleine Buchten, Flachwasserbereiche und Kolke. Die Uferzonen werden abgeflacht und somit der Zugang zum Gewässer geschaffen. Der renaturierte Bereich des Eckbachs wird so zum Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Besucherinnen und Besucher können durch einen neu angelegten Sitzbereich mit Zugang zum Wasser den Bach hautnah erleben.

