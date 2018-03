ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus der Handball Liga Austria und aus der "Heute für Morgen" Ersten Liga

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 18. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen des Handball-Liga-Austria-Meister-Play-off-Spiels Fivers WAT Margareten -Moser Medical UHK Krems um 18.30 Uhr und der "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Begegnung Cashpoint SCR Altach - SV Scholz Grödig um 20.15 Uhr, eine Vorschau auf die neue Saison der Austrian Football League um 22.30 Uhr, die Höhepunkte vom Spiel Österreich - USA bei der B-WM 1992 um 17.15 Uhr und "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.45 Uhr.

Nicht zu stoppen sind die Fivers im Meister-Play-off der Handball Liga Austria: Am Samstag gewannen die Margaretner auch den Ligagipfel gegen Alpa HC Hard, schlugen die Vorarlberger daheim mit 29:23 (11:8). Damit haben die Wiener als Tabellenführer nun zwei Punkte Vorsprung auf die zuvor punktegleichen Roten Teufel. Krems ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach der Auswärtsniederlage in Bregenz spielten die Wachauer am Samstag gegen einen weiteren unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um die Halbfinal-Plätze drei und vier und schlugen Leoben klar mit 31:17 (12:11). Kommentator ist Johannes Hahn.

Im Nachtragsspiel der 20. Runde treffen in der "Heute für Morgen" Ersten Liga Cashpoint SCR Altach und SV Scholz Grödig aufeinander. Die Grödiger wollen die Aufholjagd auf Tabellenführer Lustenau auch gegen Altach fortsetzen. Aber auch die Altacher könnten mit einer Siegesserie den Lustenauern wieder sehr nahe rücken. Kommentator ist Thomas König.

Wie bereits 2012 werden auch 2013 in der Austrian Football League vom 23. März bis 29. Juni sechs Clubs in zehn Runden des Grunddurchgangs um den Einzug in die Play-offs am 14. und 15. Juli kämpfen. Die Chevrolet Austrian Bowl XXIX findet am 27. Juli statt. Viel getan hat sich in der Offseason vor allem in Prag. Die beiden tschechischen Topclubs Prague Panthers und der Meister der tschechischen Liga der vergangenen beiden Jahre, die Prague Black Hawks, haben ihre Kräfte gebündelt und werden mit einem fusionierten Team - den Prague Black Panthers - in der österreichischen Football Bundesliga 2013 antreten. Die weiteren Klubs 2013 sind Titelverteidiger Raiffeisen Vikings Vienna, Swarco Raiders Tirol, JCL Giants Graz, Danube Dragons und AFC Rangers Mödling.

