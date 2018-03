ÖSTERREICH: Strache für Volksbegehren gegen ORF-Gebühren

FP-Chef im Interview: Auch "keine Denkverbote" über Volksabstimmung zu EU-Austritt

Wien (OTS) - Im Interview für die Sonntag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH kündigt FPÖ-Chef Heinz Christian Strache ein Volksbegehren für die Abschaffung der ORF-Gebühren an. Strache wörtlich: "Jeder Haushalt zahlt ja schon Müllgebühren. Warum sollte es dann noch Haushaltsgebühren für den ORF geben? Diese Zwangsbegühren gehören abgeschafft. Von Facebook-Initiativen über Unterschriften sammeln bis hin zum Volksbegehren werden wir alles tun, um das zu erreichen."

Auch eine Volksabstimmung über einen EU-Austritt ist für Strache kein Tabu. Auf die Frage, ob ein solches Plebiszit für ihn wünschenswert sei, antwortet der FPÖ-Chef: "Ich will die direkte Demokratie in der Verfassung verankern und zwar so , dass die Bürger und nicht nur Politiker bestimmen, worüber abgestimmt wird.. Natürlich darf es da keine Denkverbote geben."

