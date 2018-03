EANS-Adhoc: Weatherford plant Telefonkonferenz

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

16.03.2013

GENF, 16. März 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE/Euronext Paris/SIX:

WFT) teilte heute mit, es werde am Freitag, dem 3. Mai 2013 um 8.30 Uhr ostamerikanischer Zeit (ET) eine Telefonkonferenz abhalten. Dabei sollen die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal mit Ende zum 31. März 2013 diskutiert werden. Die Telefonkonferenz ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

Um an der Konferenzschaltung teilzunehmen, kontaktieren Sie etwa zehn Minuten vor Beginn die Vermittlung unter +1-866-393-8572, oder +1-706-643-6499 für internationale Anrufer, und fragen Sie nach dem Konferenzgespräch von Weatherford. Das Kennwort lautet "Weatherford". Eine Aufzeichnung wird bis zum 17. Mai 2013 um 17.00 Uhr ostamerikanischer Zeit (ET) zur Verfügung stehen. Die Aufzeichnung erreichen Sie unter der Nummer +1-855-859-2056, oder +1-404-537-3406 für internationale Anrufer. Das Kennwort lautet 24117714.

Ein bearbeiteter Webcast von Konferenzgespräch und Aufzeichnung wird von Thomson Reuters zur Verfügung gestellt und kann über die Website von Weatherford auf http://www.weatherford.com abgerufen werden. Um Telefonkonferenz und Aufzeichnung abzurufen, klicken Sie auf den Link Investor Relations und dann auf Enhanced Audio Webcast. Zum Abspielen der Webcasts benötigen Sie Microsoft® Windows Media Player. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Übertragung haben, senden Sie eine E-Mail an streetevents @ streetevents.com.

Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter von innovativen Maschinen, Technologien und Dienstleistungen für die Bereiche Bohrung und Produktion der Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 70.000 Mitarbeiter.

Ansprechpartner: John H. Briscoe +1.713.836.4610 Finanzvorstand Karen David-Green +1.713.836.7430 Vizepräsidentin - Investorenbeziehungen

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Weatherford International Ltd. Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6 CH-1204 Geneva Telefon: +41.22.816.1500 FAX: +41.22.816.1599 Email: karen.david-green @ weatherford.com WWW: http://www.weatherford.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: CH0038838394 Indizes: Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris Sprache: Deutsch